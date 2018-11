Slik opplevde tankskip-losen kollisjonen

TV 2 har fått innsyn i rapporten som losen om bord på tankskipet Sola TS har skrevet etter den dramatiske kollisjonen med fregatten KNM Helge Ingstad.

Ifølge rapporten forlot tankskipet Sture-terminalen rundt klokken 03.30 den 8. november. Like sørøst for Sola, nesten parallelt, seilte fartøyene Silver Firda og Vestbris.

På broen befant kaptein, los, rormann, to styrmenn og en matros seg. Kort tid etter at de forlot terminalen skal de ha blitt oppmerksomme på et annet fartøy foran dem som kom sørover i Heltnefjorden.

Sendte ut morsesignaler

De vet ikke hvilket skip det dreier seg om, og heller ikke sjøtrafikksentral på Fedje kan på nåværende tidspunkt fortelle dem det.

Fra broen skal de ha sett fartøyets grønne lanterne. Sola TS vet derfor at de ser på skipets styrbord side ettersom den grønne lanternen ligger på styrbord side, mens babord side har en rød lanterne.

Tankskipet som kolliderte med KNM «Helge Ingstad» i Hjeltefjorden er 250 meter langt. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Ettersom Sola ikke vet hvilket skip som er foran dem, forsøkte de ifølge rapporten som TV 2 omtaler å få kontakt med det ved hjelp av en Aldis-lampe som sender ut morsesignaler.

Kort tid etter gjør fartøyet foran en kursendring og losen om bord på Sola TS så da både den grønne og røde lanternen der ute i mørket, som betydde at det andre fartøyet hadde kurs mot dem. Like etter dette igjen ser Sola bare den grønne lanternen igjen.

Ved hjelp av nedskalerte kopier av fregatten «Helge Ingstad» og tankskipet Sola TS, viser NRKs reporter Hallvard Sandberg hvordan han tror sammenstøtet skjedde.

Forsøkte med full revers

Først da får Sola TS, ifølge losens rapport, beskjed fra Fedje VTS om at det er KNM Helge Ingstad som er på vei mot dem.

Da gjør tankskipet en kursforandring mot styrbord side. De kaller opp Helge Ingstad og ber fregatten om å gjøre det samme. Helge Ingstad skal da ha svart at de ikke kan gå mot styrbord.

Silver Firda ligger på dette tidspunktet på østsiden av Sola TS, med Vestbris like bak der igjen.

Losen på Sola TS skal da ha gitt ordre om å slå «full bakk i maskinen», som vil si full stans, men det er for sent. Ifølge rapporten skjer kollisjonen mellom klokken 04.02 og 04.03.