– Anne Grete setter så svære spor at vi kan nesten ikke beskrive det. For hun var så ubarmhjertig ærlig bestandig. Hun kunne ikke forstille seg. Men det er en trøst at hun har vært på jorden sammen med oss.

Ellen Horn var en av de mange som har møtt opp for å ta farvel med den folkekjære artisten Anne Grete Preus. Hun gikk bort natt til søndag 25. august, bare 62 år gammel, etter en tids sykdom.

Uranienborg Kirke, som har plass til rundt 650 plasser, var fullsatt av mennesker, og mange kjente kulturprofiler var til stede under bisettelsen. Det samme var kronprinsesse Mette-Marit.

BISETTELSE: En fullsatt Uranienborg kirke tar i dag farvel med Anne Grete Preus. Foto: Ola Hana / NRK

– En fremragende artist

– Hun var en fremragende artist. Men det jeg tror kanskje alle har vært mest berørt av er tekstene hennes og musikken. Hun treffer hjertet hos oss alle sammen. Det er et stort tap at hun har gått bort. Og jeg har jo først og fremst møtt henne her i Uranienborg kirke, hvor hun var ganske fast kirkegjenger. Hun kom og var med som en vanlig person og var utrolig flott og raus, sa Hilde Frafjord Johnson.

– Hun var et fantastisk menneske som hadde så mye å gi ennå at det er så veldig utrolig trist. Hun var en av Norges største personligheter og musikere og poeter, sa kunstner Marianne Heske.

– Hun var en fantastisk kunstner. Hun var kjent som rockeartist, men hun var jo en stor poet. Og jeg tror hele Norge følger med nå og er i sorg over at hun måtte gå bort. Hun lagde musikken til den første filmen jeg produserte og vi hadde et ganske nært forhold på 80- og 90-tallet, sa Bente Eriksen før begravelsen.

Sanger og låtskriver Anne Grete Preus er død. Du trenger javascript for å se video. Sanger og låtskriver Anne Grete Preus er død.

Minnetale: – Alle i Norge føler et stort tap

Kulturminister Trine Skei Grande var en av dem som holdt minnetale i kirken.

– Jeg tror alle i Norge føler et stort tap. Jeg har dyp respekt for hennes arbeid, sa Grande.

Og hun la til:

– Hun har satt ord på flere generasjoners følelser. Et liv som har satt spor, alle jenter i rocken bør før hver konsert sende en tanke til hun som brøytet vei.

Herborg Kråkevik sang «Alt det som skinner», med tekst og musikk av Anne Grete Preus. Også presten leste vers fra denne sangen, istedenfor bibelvers, og fortalte at Preus var nært knyttet til akkurat Uranienborg kirke. Presten brast i gråt under bisettelsen.

Maria Mena bidro med sangen «Ro meg over», og brakte mange tårer. Sangen har følgende tekstlinjer:

«Ro meg over

Denne broa kan jeg aldri bygge

Ro meg over før jeg brenner ut og sovner inn»

Var åpen om sykdommen

Det er gått litt over en uke siden Anne Grete Preus gikk bort etter en tids sykdom. Preus fikk i 2007 beskjed om at hun hadde nyresvulst, og før sommeren ble hun tvunget til å avlyse alle konsertene sine fordi hun igjen var blitt syk.

«Rehabiliteringen etter Anne Grete Preus sin sykdom viser seg å ta lengre tid enn først antatt. Vi har derfor i samråd med lege tatt den tunge avgjørelsen om å måtte avlyse alle konserter, foreløpig frem til 1. november 2019,» opplyste hennes management foran konserten som skulle vært i Oslo Konserthus.

Banet vei

Med sin karakteristiske stemme, tekster og melodier banet Preus vei og satte preg på norsk musikkliv i over 40 år. Ikke bare fanget hun tidsånden som låtskriver og artist, hun viste at rock også er for kvinner.

Hennes karriere har vært preget av sterke tekster med et samfunnsengasjement og psykologisk dyp.

«Å synge om hverdagen, er ikke den største kunsten, men det er det å synge sant om livet, tørre å ta bort den forskjønnende glasuren. Det er første og siste bud i all kunst. Og det er det vanskeligste av alt. For det vanskeligste av alt er å ikke bedra seg selv», sa hun i takketalen da hun i 2018 ble tildelt Anders Jahres Kulturpris for sitt virke som sangpoet.

Anne Grete Preus, Ole Paus og Kari Bremnes vant i 2018 Anders Jahres kulturpris. – Det er den høysthengende kulturprisen i Norge. At hun fikk den var veldig fortjent, sier Paus til NRK. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Preus vant Anders Jahres Kulturpris sammen med Ole Paus og Kari Bremnes. De er blant mange som hedret den folkekjære artisten etter hennes bortgang.

– Det er lett å savne henne. Hun var noe helt for seg selv. Det var bare én av henne, sier Paus.

– Jeg tror veldig mange jenter i musikken har vært veldig inspirert av henne. Hun var veldig inspirerende å treffe, og jeg er veldig glad og takknemlig for at jeg fikk møte og kjenne henne, sier Bremnes.

Rockeartisten vant Spellemannprisen hele fire ganger. Tre av dem for suksessalbumet Millimeter som kom i 1994. Dette året mottok hun prisene for årets kvinnelige artist, årets album og årets hit. I 2013 ble hun også tildelt hedersprisen under musikkprisutdelingen, og ble også innlemmet i Rockheim Hall of Fame i Trondheim.

Hun er kjent for sanger som Fryd, Sommerfuglvinger, Jeg er en by, Månens elev, Millimeter, Amatør, Når himmelen faller ned og Et sted å feste blikket.

Hun var en anerkjent liveartist, og har spilt sammen med mange musikere, samt Kringkastingsorkestret.

NRK sendte i 1994 hele konserten hennes fra turneen etter suksessalbumet «Millimeter»: