Slik har du aldri sett partilederne

Lille julaften sender NRK «Kvelden før kvelden». Same procedure as any year. Men i år bestemte programlederne Mikkel Niva, Marte Stokstad og resten av laget bak sendingen seg for å avgjøre en gang for alle hvilke juletradisjoner man skal følge.

Blant annet om man skal gå for ribbe eller pinnekjøtt, hvor mange mandler man skal ha i grøten og hvor mange sorter man skal bake til jul.

For å gi den store juledebatten tyngde og legitimitet, inviterte de representanter blant Norges fremste folkevalgte, og fikk med seg Fredrik Solvang som debattleder.

I dag gjorde de opptaket, og det tok av i studio.

Disse leder «Kvelden før kvelden». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Ingen visste om fugleskremselets parykk

– Det er det varmeste, luneste og morsomste studioet jeg har vært i, sier Mikkel Niva etter opptak.

Allerede før sending stod Frp-leder Siv Jensen krokbøyd og lo så hun gråt. Deltakerne hadde blitt enige om at de skulle ha på seg hodepryd i form av reinsdyrhorn eller nisseluer.

Det holdt ikke for fugleskremselet Trygve Slagsvold Vedum fra Sp. Han troppet opp til opptak med full parykk.

– Ingen visste at han kom til å ta parykk. Folk knakk jo i det han kom opp fra garderoben, forteller Niva.

Foto: NRK

Fornøyd med egen innsats

Solvang ville vite om valget var en invitasjon til samarbeid på tvers, ettersom han hadde tatt håret til både Siv Jensen og statsminister Erna Solberg. Og Støre mente det bare var en ny form for Maskorama. At det ikke var Vedum men SV-leder Audun Lysbakken som hadde kommet i studio.

Ap-leder Støre var så fornøyd med rødgrønn innsats at han også la ut en selfie på egen facebookside.

Varmer opp til jula med min gode venn Trygve hos NRK - resultatet kan du se i «Kvelden før kvelden» lille julaften! Posted by Jonas Gahr Støre on Thursday, December 10, 2020

– Det ble en god salig blanding av stikk i siden til alle partiene og varm og lun humor, forteller Niva.

Hele juledebatten kommer i programmet «Kvelden før kvelden» på NRK på lille julaften.