Et regjeringsoppnevnt utvalg la i dag fram forslag til endringer i reglene for opptak til høyere utdanning.

Utvalget vil blant annet fjerne alle tilleggspoeng og avvikle muligheten til å forbedre karakterer ved å ta opp fag som privatist.

I stedet foreslås blant annet en standardisert opptaksprøve, og 20 prosent av plassene settes av til en «opptaksprøvekvote».

UTVALGSLEDER: Marianne Aasen har sett på systemet for opptak til høyskoler og universiteter i Norge. Foto: Su thet mon / NRK

– Det er en enklere måte å vise at du kan bedre enn de karakterene du hadde på videregående, sier utvalgsleder Marianne Aasen til NRK.

Prøven tester søkerne i kjernekompetanse innen eget språk, engelsk og grunnleggende matematikk.

– Evner du å lese og oppfatte tekst? Evner du å forstå vanskelige begreper? Evner du å tolke tall?

Aasen har ikke selv tatt hele prøven.

– Men jeg har sett på den og bladd meg nedover, sier hun med et smil.

– Mattedelen er vanskelig, i hvert fall for en som har passert 50 og som ikke har gått på skole på lenge.

Den standardiserte opptaksprøven som foreslås, tar utgangspunkt i en svensk modell.

Slik er den svenske høyskoleprøven Ekspandér faktaboks Kvantitative oppgaver: matematisk problemløsning (aritmetikk, algebra, geometri, funksjonslære og statistikk)

kvantitativ sammenligning (aritmetikk, algebra, geometri, funksjonslære og statistikk)

kvantitative resonnementer (evne til å håndtere matematiske og logiske problemer)

diagrammer, tabeller og kart (evne til å tolke informasjon fra diagrammer, tabeller og kart) Verbale oppgaver: ordforståelse (evne til å forstå ord og begreper)

leseforståelse (evne til å forstå innhold i svenske tekster)

«meningskomplettering» (evne til å forstå ord og begreper i sammenheng)

engelsk leseforståelse (evne til å forstå innhold i engelske tekster) (Kilde: Universitets- och högskolerådet (2022b).

Til rangering

I Sverige er det mulig å komme inn på høyere utdanning nettopp ved å gjør det godt på en slik prøve. I vårt naboland er Högskoleprovet en standardisert, generell prøve som benyttes som grunnlag for rangering.

– Denne prøven fungerer som et alternativ til å ha en løsning for forbedring av karakterer. Det er om lag 100 000 personer i året som tar prøven, og den gjennomføres to ganger i året, heter det i den norske utredningen.

– Søkere kan ikke kvalifisere seg kun på bakgrunn av prøven, men de må også ha generell studiekompetanse, heter det.

Foreslåtte endringer i opptakssystemet for høyere utdanning Ekspandér faktaboks Karakterene beholdes som rangeringsmetode for de aller fleste. Ordningen med førstegangsvitnemålskvote og ordinær kvote erstattes med en karakterkvote, hvor alle konkurrerer med karakterene fra første gang fagene ble bestått. Kvoten skal gjelde 80 prosent av studieplassene.

20 prosent av plassene settes av til en opptaksprøvekvote. I dag kan søkere uten karakterer fra videregående oppnå studiekompetanse via andre ordninger, som realkompetanse. Disse vil kunne ta opptaksprøven for å kunne konkurrere seg inn på studier med flere søkere enn plasser.

Utvalget vil fjerne alle tilleggspoeng. Dette gjelder poeng for alder, førstegangstjeneste, fagskole, folkehøyskole eller høyere utdanning.

Ikke lenger mulig å forbedre karakterene, men det skal være mulig å ta nye fag etter fullført videregående. Søkere som trenger en ny sjanse, kan ta en opptaksprøve.

Erstatte kjønnspoeng med kjønnskvoter. Kvotene skal bidra til at arbeidslivet og enkeltmennesker skal ha tilgang til yrkesutøvere av begge kjønn.

Avvikle muligheten til å sette karakterkrav for å komme inn på en utdanning. Blant annet gjelder dette karakterkrav for lærerutdanninger og sykepleierutdanninger. Bestått skal bety at vedkommende er kvalifisert til en studieplass som er ledig. Karakterer skal brukes til rangering, ikke til kvalifisering.

Videreføre dagens ordning med spesielle kvoter for nordnorske søkere og søkere med samisk, språkkompetanse.

Frykter favorisering

Norsk Studentunion (NSO) er positiv til å ha flere veier inn i høyere utdanning, men skeptisk til opptaksprøve som metode.

– Alle skal ha like muligheter til å kunne komme inn i høyere utdanning, sier NSO-leder Maika Marie Godal Dam.

– Vi er redde for at en opptaksprøve vil favorisere en spesifikk gruppe, nemlig de som er flinke til å pugge og har nok ressurser til å forberede seg til en slik prøve, fremholder hun.

NSO mener det finnes en bedre løsning enn den utvalget foreslår.

– Man kan heller ser på å gjøre en helhetlig vurdering av enkelte studenter, basert på hvilken erfaring, motivasjon eller annen kompetanse de har.

Utvalget peker for sin del på at opptaksprøver er utbredt internasjonalt, både for å kvalifisere søkere til høyere utdanning og for å rangere dem. Det finnes både generelle og fagspesifikke opptaksprøver.

Aasen mener en opptaksprøve vil være mer relevant enn å skulle ta opp fag som kanskje ikke er relevant for videre studier.

– Det er en mye mer effektiv måte å gjøre det på, samtidig som det helt generelt veldig spisset måler det som akkurat er aktuelt for om du er studieforberedt.

Her kan du bryne deg på spørsmål fra den svenske prøven: