Vanskelige kjøreforhold, kraftige vindkast og mye regn har preget andre juledag. Det ser ut som det dårlige været vil fortsette i noen dager til.

– Det er mye vær for tida og synderen er et lavtrykk som ligger vest for oss, et veldig kraftig lavtrykk, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

Sørlandet og Østlandet ser mest av det dårlige været. Her kommer det mye regn fram til mandag og Meteorologisk institutt varsler flomfare. Indre deler av Telemark kan få en meter snø.

Slik ser værkartet ut for nedbør søndag.

Vinden i sør og øst kan ta seg opp og bli til en liten storm langs kysten. I resten av landet blir det også mye vind.

– Dette er nok ikke første eller siste gang vi får dårlig vær i jula, vi har hatt ekstremvær rundt juletider før så jeg vil ikke si at dette er uvanlig, sier Gislefoss.

Kaldt og mye vind i nord

Troms og Finnmark får en kald romjul med litt snø og mye vind. I Tromsø er det meldt kraftige vindkast det nærmeste døgnet, opp til 30 meter i sekundet.

– Karasjok har vært nede i minus 36,7 grader lørdag, sier Gislefoss.

I Nordland kan det også komme mye vind. Noen steder kan det snø i tillegg og føre til snøfokk på fjellet. For det meste blir det opphold i Nordland.

Opphold midt i landet

Trøndelag og Møre og Romsdal får oppholdsvær, men skyer og mye vind.

– Det kan komme litt snøbyger rundt Røros og Oppdal. På innlandet blir det snø og langs kysten blir det regn, sier Gislefoss.

Men det kommer ikke så mye nedbør noen av stedene.

På Vestlandet blir det for det meste opphold de neste dagene. Noen steder kan få litt regn og det kan blåse kraftig vind.

Slik ser værkartet ut for vind søndag.

Statsmeteorologen spår at det blir bedre vær i midten av landet på mandag.

Mye vind og snø gir dårlig sikt

Lørdag kveld er det ingen veier som er stengt på grunn av nedbør, heller ingen fjelloverganger.

Men nedbøren som er ventet de neste dagene kan skape problemer for trafikken.

– Det er alltid er en fare for at en fjellovergang kan stenge, spesielt dersom det kommer mye snø og vindkast som fører til dårlig sikt, sier Jeanette Andressen, trafikkoperatør i Statens vegvesen.

Det beste været på nyttårsaften

Fyrverkeriene blir enklest å se i Finnmark, Troms, Nordland, fra Trøndelag og ned til Sognefjorden.

På Vestlandet blir det stort sett opphold. Det dårligste været kommer til Sørlandet og Østlandet. Her blir det regn og snø.

– Det aller beste været på nyttårsaften blir nok i Trøndelag og Nordland, sier Kristian Gislefoss.