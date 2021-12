I bilverkstedet på Gand videregående skole i Rogaland mekker elev Brian Auestad på en bil fra 2006. Men her er det også biler fra 1994.

Lærer Gudmund Haugen er oppgitt over hva de tilbyr elevene av utstyr.

– Den nyeste bilen vi har er fra 2006. Nå er det kommet elbiler og hybridbiler i den nye lærerplanen, og vi skulle absolutt hatt noen slike biler til bruk i undervisningen.

Heller ikke Brian Auestad er fornøyd:

– Det er jo noe drit å komme ut i jobb og må lære alt på nytt. Du får ikke lært så mye her inne som vi kunne ha gjort hvis vi hadde hatt bedre utstyr, sier han.

Brian Auestad mekker på en bil fra 2006. FOTO: GAND VGS Foto: Gand videregående skole

Han får støtte av medelev Sander Madsen på Teknologi og industrifag:

– Gjengene på mange av delene er utslitte. Det er også lekkasje på flere utstyrsdeler. Jeg har vært ute i bedrifter og vet hva slags utstyr de bruker der, og ser at vårt utstyr er ganske utdatert, sier Madsen.

Elev Sander Madsen mener bedrifter elevene skal jobbe i har mer moderne utstyr. FOTO: GAND VGS Foto: Gand videregående skole

NHO bekymret

Direktør for politikk i NHO, Anniken Hauglie er bekymret for at fagarbeidere som kommer ut i bedriftene ikke har god nok kompetanse.

– Utstyret i undervisningen er for gammelt, for lite og for dårlig. Det er myndighetenes ansvar å sørge for oppdatert utstyr.

– Bør ikke bedriftene selv ha interesse av å bidra til en bedre utstyrspark?

– Flere bedrifter donerer utstyr til videregående skoler. Men det betyr bare at de skolene som har et samarbeid med bedrifter, får bedre utstyr. Det er viktig at også myndighetene tar ansvar for at alle skolene skal få like godt utstyr og ikke bare de skolene som samarbeider med våre medlemmer, sier Hauglie.

Loddtrekning

Konfrontert med kritikken, svarer kunnskapsminister Tonje Brenna med å fortelle at staten for første gang skal bidra med penger for å heve kvaliteten på utstyret i yrkesfaglig opplæring.

I forbindelse med den nye ordningen har 121 skoler søkt om til sammen 174 millioner kroner.

Men bare halvparten av skolene fikk innvilget tilskudd, og må dele på 77 millioner statlige kroner.

Det var loddtrekning mellom søkerne, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Målet er en bedre modell som er forutsigbar for skolene, sier kunnskapsminister Tonje Brenna om etterslepet. Foto: Tore Linvollen / NRK

– Hva sier det om utstyrsparken på yrkesfag at skolene har søkt om tilskudd på 174 millioner kroner?

– Vi vet at mange skoler har behov for oppdatert utstyr og at det er kostbare investeringer for skolene. Derfor er det fint å ha en statlig pott til fordeling som skal investeres på yrkesfag.

– Bør statlige midler til å bøte på utstyr i opplæringen på offentlige skoler baseres på loddtrekning?

– Akkurat denne tildelingen skal vise oss hva som skal til for at utstyret skal bli bedre og hvilken modell for tildeling av penger som fungerer best. Men målet er en bedre modell som er forutsigbar for skolene.

– Vil du åpne for fritak fra den nye lærerplanen for skoler som sliter med gammelt utstyr?

– Jeg vil at våre skoler skal ha et så godt utstyr at det ikke er en relevant problemstilling.

– Hva tenker du om at fremtidens bilmekanikere mekker på biler fra 1994?

– Jeg tenker at mange skoler jobber godt med dette, noen jobber ikke godt nok. Mange skoler strever med investeringer i oppdatert utstyr. Derfor bevilger vi penger.

Kontaktlærer Kjetil Vik t.h. sier deler av skolens utstyr er det samme som da han var elev her. FOTO: GAND VGS. Foto: Gand videregående skole

Brukte det samme utstyret selv

På Gand videregående skole mener de at det trengs 7 millioner kroner for å dekke kritisk utstyrsbehov ved skolen.

Skolen fikk ingen penger av den statlige potten. Kontaktlærer Kjetil Vik på teknologi og industrifag sier det slik:

–Deler av utstyret som er her brukte jeg da jeg gikk på skolen her selv, og jeg er ikke akkurat ung.