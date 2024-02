Statsforvalteren fører tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller de pliktene som følger av opplæringsloven og forskrift til loven. De temaene du tar opp er ikke direkte regulert i opplæringsloven og forskriften.

iPad i skolen

Digitale ferdigheter er en av fem grunnleggende ferdigheter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet på lik linje med lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter. Kommunen som skoleeier har ansvaret for at elevene får opplæring i tråd med læreplanverket, men har stort handlingsrom når det gjelder hvordan opplæringen skal gjennomføres.

Opplæringsloven og forskriften regulerer krav til lærebøker og andre læremidler. Med læremidler menes alle trykte, ikke-tykte og digitale elementer som er utviklet til bruk i opplæringen, som er utviklet til bruk i opplæringen og som alene eller til sammen dekker kompetansemålene.

En iPad, pc eller Chromebook er derimot ikke læremidler, men digitale enheter, og bruk av dette er ikke regulert i opplæringsloven eller forskriften.

Det er likevel noen bestemmelser i loven som er relevante når det gjelder bruk av iPad. Retten til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, gjelder også når elevene bruker internett og digitale enheter og læremidler i opplæringen.

Statens tiltak når det gjelder digitalisering i skolen handler i hovedsak om tiltak for å øke den digitale kompetansen, og sette kommunene i stand til å håndtere både mulighetene og utfordringene de møter. Dette gjøres blant annet gjennom overordnede strategier og handlingsplaner hvor det gis råd og anbefalinger.

I Utdanningsdirektoratets veileder «Hvordan beskytte barn mot skadelig innhold på nett?», som både du og kommunen har omtalt, står det litt om skoleeiers ansvar. Her er det uttalt at skoleeiere har et ansvar for å ivareta elevens sikkerhet og personvern når de tar i bruk digitale enheter. Det er gitt flere anbefalinger om hvordan skoleeiere kan forebygge, skjerme og håndtere tilgang til skadelig innhold på nett.

Det er ikke tvil om at det er kommunen som ansvaret for å ivareta elevenes rett til et trygt og godt digitalt læringsmiljø når de tar i bruk digitale enheter i opplæringen. Tekniske løsninger som tilgangsbegrensninger vil være et helt essensielt virkemiddel for å redusere risikoen for at elevene blir utsatt for innhold som ikke er egnet for barn på internett.

Vi støtter deg i at kommunen ikke kan overlate til foreldre å aktivere begrensninger for tilgang til internett og apper.

Vi mener også at kommunen og/eller den enkelte skole både må informere og involvere foreldrene når det gjelder bruk av digitale verktøy. Dette gjelder spesielt for de yngste elevene.

Vi ser at du allerede har vært i kontakt med både kommunens skolesjef og personvernombud. Dersom du ønsker å gå videre med saken, vil det være kommunedirektøren som er rette vedkommende.

Personvernregelverket

Når skoler behandler personopplysninger, gjelder personopplysningsregelverket. Personvernforordningen (GDPR) og personopplysningsloven gjelder i tillegg til opplæringsloven. Dette regelverket stiller omfattende og detaljerte krav til kommunen som virksomhet, og gir tilsvarende elevene som enkeltpersoner rettigheter.

Det er Datatilsynet som har myndighet til å føre tilsyn med etterlevelse av personvernregelverket.