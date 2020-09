– Vi skal sette kursen frem mot valgkampen neste år. Det betyr at vi må brette opp ermene. Vi har masse arbeid.

Slik startet partileder Siv Jensen sin tale til landsstyret i Frp. Hun varslet kamp mot skatter og avgifter både i behandlingen av det kommende statsbudsjettet, og i valgkampen neste år.

– Regjeringen kan bare glemme å få vedtatt et statsbudsjett uten et tydelig Frp-stempel, sa Jensen før hun fortsatte.

– Det er tid for handling. Avgiftene skal ned, og vedtakene skal gjøres denne høsten, sa Siv Jensen.

Pensjonister og asylpolitikk

Jensen varslet flere felt Frp vil stå hardt på når regjeringen søker støtte for budsjettet neste år, blant annet bedre kår for pensjonistene og flyktning- og asylpolitikken. Hun gjorde det klart at det ikke kommer på tale å støtte et like stort mottak av kvoteflyktninger neste år som i år.

– Norge er trolig verdens dyreste land å ta imot flyktninger i, sa Jensen.

Hun viste til tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at det koster 16,4 millioner kroner i livsløpskostnader. Jensen sa videre at det vil koste Norge opp mot 50 milliarder kroner dersom vi skal ta imot 3 000 kvoteflyktninger.

– I løpet av fem år har regningen vokst til nesten 250 milliarder kroner. Det mener jeg er totalt uansvarlig når Norge befinner seg i en økonomisk krise, sa Jensen før hun fortsatte:

– Det er umoralsk å pådra Norge 50 milliarder kroner i livsløpskostnader samtidig som FN har et budsjett for hjelp til flyktninger i hele Afrika og Midtøsten på 32 milliarder kroner, sa Jensen.

Hun gjentok Frps standpunkt at det er bedre å hjelpe folk der de er, fremfor å kun hjelpe noen få i Norge.

Jensen ba Høyreleder og statsminister Erna Solberg gå til Arbeiderpartiet hvis hun ønsker mer innvandring.

– Hvis Høyre ønsker å hente flere innvandrere til Norge, myke opp norsk innvandringspolitikk, så må de rett og slett henvende seg til Arbeiderpartiet. Det kommer ikke til å skje ved hjelp av Frp. Vi vil ta imot færre, ikke flere, sa Frp-lederen.

– Innvandring utfordrer våre frihetsverdier

Jensen tok også opp den siste tids uro rundt demonstrasjonene til organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN).

– Vi har nylig sett hvordan innvandring utfordrer våre frihetsverdier, for eksempel ved voldelige angrep på yttringsfriheten og politiet vårt, sa Jensen.

Hun sa retten til å ytre seg er helt grunnleggende for Frp i et demokrati.

– Vi vil aldri godta forslag som bidrar til å begrense retten til å ytre seg. Derfor er forslaget som har kommet fra Islamsk Råd om å forby koranbrenning, et forslag vi aldri vil støtte.

Hun sa videre at dette ikke betyr at de støtter selve handlingen.