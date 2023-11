Shane MacGowan er død

For folk flest var MacGowan aller mest kjend for låten «Fairytale of New York» saman med Kirsty MacColl.

Den tidlegare Pogues-vokalisten har vore sjuk lenge og fans over heile verda har gått til sosiale medium for å ønske han det beste.

MacGowan leid av sjukdomen akutt encefalitt.

Han blei fødd i Kent i England 25. desember i 1957 med irske foreldre og blei eit namn for heile verda først då han blei vokalist i bandet The Pogues.

I 1987 kom han og Jem Finer ut med «Fairytale of New York» saman med Kirsty MacColl, ein song som stig på hitlistene verda over kvar desember.

Det til trass for at songen har eit temmeleg trist innhald og handlar om to lause fuglar og deira trøblete kjærleik i førjulstida.

Låten har blitt eit symbol på førjulstida for mange.

Kona Victoria Mary Clarke fortalde om dødsfallet på Instagram torsdag og skreiv minneord om mannen ho har vore gift med sidan 2018.

– Shane som alltid vil vere lyset eg held framfor meg og målet for draumane mine og kjærleiken ❤️ i livet mitt, skriv Clarke.

Kona Victoria Mary Clarke formidla dødsbodskapen på Instagram torsdag. Foto: Victoria Mary Clarke på Instagram

Shane MacGowan fotografert av NTB i 1994. Då hadde han fått sparken frå bandet sitt etter mangeårig rusmisbruk. Foto: Peter Thursfield / NTB

MacGowan fekk etterkvart kontroll på rusproblema og stilte på festivalar saman med dei andre i The Pogus. Her frå Frankrike i 2008. Foto: FRED TANNEAU / AFP