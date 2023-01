Foreldrene har delt over 100 bilder av Selma: –Jeg fikk helt nok!

Selma Kolltveit ligger i sykehussengen på Rikshospitalet. Hun har nettopp kommet ut av operasjonssalen etter en hjerteoperasjon som har gått fint.

Pappa Olav Kolltveit er så glad og så lettet at han vil dele nyheten med alle venner og bekjente som har sendt meldinger.

Han legger ut et bilde av henne fra sykesengen på Facebook. «Jenta vår», skriver han.

Da smeller det fra 14 år gamle Selma Kolltveit.

– Nå holder det, pappa.

Hun utdyper.

Utslitt og lite fin

– Jeg følte meg veldig sårbar. Jeg var utslitt og følte meg ikke fin i det hele tatt. Og så skulle han dele det på Facebook. Et bilde der jeg nettopp hadde blitt operert. Han gjorde det selvfølgelig i beste mening. Men jeg ble veldig provosert, sier hun.

Pappa OIav Kolltveit forstår henne godt. Han har nå slettet alle bildene av henne som hun ikke vil ha der.

– Jeg lytter til datteren min og prinsipielt er jeg opptatt av at barn skal få bestemme selv om det skal deles bilder av dem eller ikke. Vi vet jo ikke nok om konsekvensene, sier han.

FAR OG DATTER: Selma Kolltveit og Olav Kolltveit på vei til Debatten for å diskutere deling av barnebilder i sosiale medier. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Det har gått to år siden episoden på Rikshospitalet. I kveld gjestet far og datter Debatten sammen. Selma er blitt 16. Hun vil dele sin historie i håp om at det kan få andre foreldre til å tenke seg om en ekstra gang før de deler bilder.

Generasjon publisert

Selma var fire år da Facebook ble lansert. Bildene som ble tatt av henne da hun var barn ligger fortsatt ute i sosiale medier.

KARATEKID: Dette er et av bildene faren til Selma har delt som er spredd vennegjengen. Foto: Privat

Generasjonen hennes vokser nå opp med barnebilder foreldre har delt.

– Det er litt vanskelig å tallfeste. Men vi har sikkert delt over 100 bilder av henne. Vi postet ganske mye av henne da hun var liten, sier pappa Kolltveit.

Han er ikke alene. Mange foreldre deler bilder av barna sine. Bilder som ligger tilgjengelig for alle. Det vil Selma ha slutt på.

Nå etterlyser hun en lov som skal beskytte barn mot eksponering.

– De fleste vet ikke konsekvensene av hva disse bildene gjør med oss. Det bør vurderes en aldersgrense på når man kan poste eller bli postet på sosiale medier.

Deles i private chatter

I vennegjengen har bildene av henne som liten allerede begynt å gå viralt.

Ifølge Selma går det nå sport i å finne det kleineste barnebildene foreldrene har delt i sosiale medier. Bildene deles i private chatter.

– Vi snakker mye om hvor kleine bilder foreldrene våre har delt av oss. Det blir brukt som en type vits mellom oss. Hvis vennen min har funnet et stygt bilde av meg som foreldrene mine har postet deler han det med meg – jo kleinere jo bedre.

Flaut

Selma synes det er flaut og liker det ikke. I et innlegg på Aftenposten siD har hun skrevet flere kommentarer hvor hun kritiserer bildebruk av barn i sosiale medier.

LEI: Selma Kolltveit etterlyser en lov som skal beskytte barn mot eksponering. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

At influensere nå har begynt å tjene penger på barna sine, anser hun som svært uheldig. Hun er ikke den eneste som reagerer på dette.

Nylig kom Venstre med et forslag om lovforbud mot at influensere skal tjene penger på barna sine. De vil rette en streng pekefinger mot de som ikke sladder egne barn og barnebarn på nettet.

Håper regjeringen hører

Selma håper regjeringen hører. Selv er hun aktiv i ungdomspartiet Sosialistisk ungdom.

– Selv om de fleste i trafikken kjører bra og er omtenksomme trenger man fortsatt trafikkregler for de som ikke kjører så bra. Men så må man ikke glemme barnekonvensjonen, for den sier nemlig i avsnitt 16, at barn har rett på privatliv så de skal være beskyttet fra ære og omdømme, sier Selma Kolltveit.