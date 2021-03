SAS: Kjøp fleksible og dyrere billetter om du vil ha refusjon

Pressesjef i SAS, John Eckhoff sier folk må ta konsekvensen av billettvalgene. – Vil du sikre deg refusjonsmulighet må du kjøpe fleksible og dyrere billetter. Foto: SAS

– Dersom du har kjøpt den rimeligste billetten uten mulighet for refusjon eller endring, så må du ta konsekvensen av det dersom du endrer reisen, sier pressesjef i SAS, John Eckhoff.

Konsekvensen av det rimeligste billettalternativet er at du ikke kan få billetten refundert og du kan heller ikke endre på reisetidspunktet. Billettypen heter GO Smart og gir deg svært få muligheter, om du ikke kan eller ønsker å reise.

Regjeringen strammet ytterligere inn på de nasjonale tiltakene for å begrense koronasmitten tirsdag denne uken. Der rådes det til at vi skal holde oss hjemme i påsken og ikke reise på unødvendige fritidsreiser. Det vil si at mange må revurdere påskeplanene, om de vil følge tiltakene.

SAS-billetter innenlands Ekspandér faktaboks GO Smart: ingen refusjon, ingen ombooking (refusjon av skatter og avgifter) GO Flex: refusjon mot gebyr og ombooking inntil én time før avgang. PLUS Pro: refusjon og ombooking PLUS Full Flex: refusjon og ombooking

Endre fremfor penger

SAS på sin side har annonsekampanjer der de oppfordrer oss til å reise. Selskapet har innført nye billettyper der de ønsker at vi skal booke om fremfor å be om penger tilbake.

Fleksibiliteten gjelder bare for de dyrere billettypene, ikke den rimeligste.

– For mange vil det å kunne endre billetten gratis være vel så viktig som det å kunne få tilbake pengene, sier John Eckhoff i SAS. Han understreker at dersom en flygning innstilles får alle refusjon innen sju dager uansett billettype.

En gruppe passasjerer, som ofte velger rimeligste billettalternativ, er studenter. Om påskeferien nå må skrinlegges får de altså ikke mulighet for å få pengene tilbake på billigbilletten GO Smart hos SAS.

Andreas Trohjell i Norsk Studentorganisasjon minner om at pandemien ikke er over og selv de rimeligste billettene må kunne refunderes. Foto: Norsk Stdentorganisasjon / Benjamin Skaug

– Dette er uholdbart av SAS. Studenter er en svært økonomisk utsatt gruppe og så lenge reiserådene endres såpass fort som det de gjør nå, så mener vi SAS burde ha fleksibilitet også på refusjon, sier Andreas Trohjell som leder Norsk Studentorganisasjon.

Kjøp fleksibelt og dyrere

– Vi råder folk til å kjøpe mer fleksible billetter selv om de kan være dyrere, dersom de vil sikre seg mulighet for refusjon, sier John Eckhoff i SAS til NRK.

SAS har sitt på det tørre ved å tilby forskjellige billettyper, men det er ifølge Forbrukerrådet viktig at forbrukere gjøres oppmerksom på hva billetten har av vilkår og restriksjoner.

– Det å kjøpe dyrere billetter blir en ekstra kostnad den enkelte må vurdere, sier Pia Høst i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

– Det er utrolig kjedelig for forbrukere, som har kjøpt billetter de ikke kan benytte, nå når det nå er gitt så tydelige råd om at vi ikke skal reise, sier avdelingsdirektør i Forbrukerrådet Pia Høst.

– Samtidig så er det slik at de vilkårene du kjøpte billetten din under, de gjelder også nå, sier hun.

– Gjennomføres flygningen ordinært har du ikke krav om refusjon på billetter som ikke har en avbestillingsmulighet, forklarer hun.

Hun oppfordrer reisende til å kontakte forsikringsselskapet for å høre om mulighet for dekning gjennom reiseforsikringen. Ved innstillinger er saken en annen.

– Hvis du har betalt billetten din med et kredittkort og reisen blir kansellert, kan du kreve banken din for pengene, om ikke flyselskapet eller reiseselskapet utbetaler dette til deg, sier hun.

Studentene på sin sider er klare i sitt råd til SAS.

– Vi er fortsatt inne i en pandemi og det vet SAS godt. Vi som studenter, og som er en økonomisk utsatt gruppe, skal ha stor fleksibilitet, avslutter Andreas Trohjell i Norsk Studentorganisasjon.