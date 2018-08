SAS med tidenens julirekord tross kaossommer

Vi tjener også mer på passasjerene våre enn tidliger, sier Torbjørn Wist Foto: SAS

– Juli har tidligere vært en dårlig måned for oss, men den trenden har vi snudd, sier finansdirektør i SAS, Torbjørn Wist til NRK.

Rutene fra Norge og Sverige ut i Europa har i juli hatt den størst økningen for SAS der rutene går opp med 4 prosent. Sommermåneden juli er en måned med mye ferietrafikk og lite trafikk i forretningsmarkedet og det er årsaken til de gode tallene for europatrafikken.

Julitallene er ikke bare hyggelig lesning for selskapets ledelse.

Sommermåneden ble enda en måned der SAS var tvunget til å avlyse flyvninger i stort omfang noe som førte til at SAS hadde en katastrofal regularitet på 97,0 prosent.

– Vi ble nødt til å avlyse 500 avganger av totalt 25.000 avganger i juli, sier Wist.

– Det har gått ut over punktligheten vår og den er nede på 68 prosent og det er ikke godt nok, sier han.

SAS har, i liket med andre flyselskaper, hatt problemer med flyvelederne i deler av Europa. Så oppsto en forsinkelse av nye Airbus A320neo-fly i tillegg til at konsernet opplevde mangel på flygere og problemer med datterselskapet SAS-Irland og underleverandøren City Jet.

Sjefen beklager

Toppsjefen i SAS, Richard Gustafson beklager alle innstillingene i sommer Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Konsernsjef Rickard Gustafson beklager de problemene selskapet har påført mange av passasjerene på grunn av kaoset denne sommeren.

– Jeg beklager de forstyrrelsene i form av innstilte fly vi har opplevd deler av høysesongen.

SAS’ personale har stått på for å hjelpe rammede passasjerer, men dessverre er det uunngåelig at visse kunder har hatt en negativ opplevelse. Vi har allerede gjort tiltak som både på kort og lang sikt skal løse de problemene vi har hatt, sier Gustafson.

SAS kommer til å tape penger

SAS får store utgifter med alle instillingene i sommer, tror Hans Jørgen Elnæs i WinAir Foto: WinAir

Til tross for gledelige tall kommer SAS til å tape penger på de mange innstillingene, det tror flyanalytiker i WinAir, Hans Jørgen Elnæs.

– Med 500 innstillte avganger i juli, så vil det ramme omlag 60.000 passasjerer.

Mange av disse skal ha kompensasjon pluss de utgiftene selskapet må ut med som for eksempel overnatting og ombooking, sier Elnæs til NRK.

I pressemeldingen varsler selskapet at den sterke dollaren og alle innstillingener vil tynge kvartalsresultatet. Til tross for dette hadde SAS--aksjen en oppgang på rundt en halv prosent på børsene i Stockholm, København og Oslo etter at resultetet var lagt frem.