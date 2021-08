Virke beskriver hvordan våren har vært for klær og sko slik:

APRIL: Flere av bransjene med sterk vekst i år ligger langt under nivåene for 2019 som kan regnes som et normalår.

Klesbransjen hadde i april 2021 en vekst på 26,7% målt mot april 2020 mens målt mot april 2019 er det en nedgang på 31,7%. Tilsvarende er det for de andre bransjene som ble hardt rammet av koronapandemien. De får sterk vekst i 2021 målt mot 2020, men likevel er ikke veksten på langt nær stor nok til å hente inn omsetningstapet fra 2020.

MAI: Veien tilbake er fortsatt lang for kles- og skobutikkene. Omsetningen er per mai 2021 fortsatt over 20% bak normalåret 2019.

Kilde: Virke