Sa opp jobben ved omstridt helsehus: – Opplevde at jeg brøt lover og regler hver eneste dag

– Jeg opplevde at jeg brøt lover og regler hver eneste dag. Derfor sa jeg opp.

Det sier Marie til NRK. Den 52 år gamle sykepleieren tør ikke stå frem med fullt navn. Hun er redd for å bli frosset ut og få yrkesforbud. Marie jobber i dag som sykepleier et annet sted i landet.

Da hun sa opp som sykepleier på Ullern helsehus, hadde hun gjentatte ganger varslet ledelsen om det hun mener var ulovlige og uverdige forhold.

– Jeg hadde en dårlig følelse konstant. Pasienter måtte ligge lenge før de fikk pleie, og noen kom seg ikke opp før det var gått langt ut på dagen. Vi kjenner jo til historier om pasienter som har blitt liggende i timevis med bæsj i bleia – rett og slett, sier Marie.

Helsebyråd Robert Steen har uttalt at det skal startes en ekstern gransking av forholdene ved helsehuset. Han har også satt av 3,8 millioner for å styrke bemanningen på helsehuset i første halvår 2023.

– Fremdeles vondt å tenke på

Sykepleier Marie sier at hun selv tok initiativ til å dele sine erfaringer med ledelsen på helsehuset.

– Da fikk jeg til svar at «det var synd at jeg følte det sånn». Jeg tenker at det ikke handler om hva jeg føler, men at pasientene skal få kvalifisert helsehjelp, fastslår hun.

Spesielt én enkeltepisode gjorde sterkt inntrykk på sykepleieren.

– Det var en vakker, vever kvinne i 90-årene som jeg skulle være medspiser for. Men så kom det en annen pasient rett fra sykehuset, som jeg måtte hjelpe umiddelbart. Da jeg kom tilbake, sov kvinnen sittende i stolen. Så jeg la henne ned, og sa at hun måtte ta av seg skoene, siden det er ukomfortabelt å sove med sko på. Da svarte hun at «jeg ser hvor travelt dere alle har det, så da slipper du å ta på meg skoene når du kommer tilbake».

– Dette gjorde veldig inntrykk på meg. Det er uverdig, og fremdeles vondt å tenke på, sier Marie videre.

Sa opp etter tre vakter

Hun er heller ikke den eneste som sa opp sin stilling ved Ullern helsehus på grunn av uverdige forhold. Også sykepleierstudent Karoline fikk nok. Hun hadde tidligere jobbet på flere sykehjem, men fikk nok på Ullern helsehus etter bare tre vakter.

Karoline ønsker heller ikke stå frem med fullt navn.

– Jeg følte ikke jeg kunne jobbe der. Jeg husker at jeg tenkte at hvis det er slik å jobbe i helsetjenesten, så er jeg usikker på om jeg likevel ønsker å bli sykepleier, sier Karoline.

Sykepleierstudent Karoline sluttet etter kort tid ved Ullern helsehus. Foto: Roy Pettersen / NRK

For henne var det også underbemanningen som var det største problemet. I tillegg reagerte hun på rutinene og arbeidsmiljøet i forhold til de andre sykehjemmene hun hadde jobbet for.

– Under kveldsstellene var det så få på jobb at vi måtte sette en pasient på toalettet, og så gå til en annen pasient i mellomtiden, og da igjen sette den pasienten på toalettet. Det var så travelt. Hva hvis noe hadde skjedd mens vi var borte?

– Det ble bare ubehagelig og vondt å se på, sier Karoline videre.

Hevder tjenestene er forsvarlige

Direktør i Sykehjemsetaten, Helge Jagmann, sier at han mener Ullern helsehus leverer forsvarlige helsetjenester.

– Så er det vel slik at Dagsrevy-innslagene har vist at kvaliteten på det vi har levert ikke er helt i orden. Vi har mye å gå på her, og dette jobber vi selvfølgelig med hele tiden, sier Jagmann.

Stadig flere pasienter skrives tidligere ut fra sykehusene, og er dårligere. De krever dermed mer av helsehusene, forklarer han.

Helge Jagmann, direktør i sykehjemsetaten. Foto: Helle Fjelldalen / NRK

Samtidig er det flere med alvorlig demenssykdom som også kommer inn på helsehusene. Dette skaper utfordringer for tjenestene, mener han.

– Det har blitt et veldig økt trykk, etter pandemien og i den situasjonen vi står i nå. Jeg er veldig enig i, og har stor forståelse for dem som opplever det som veldig krevende å jobbe i helsetjenestene og eldreomsorgen slik det er i dag, sier Jagmann.

– Behovet for kvalifisert personell er veldig stort, og kommer til å være veldig utfordrende i årene som kommer. Vi må se på hvordan vi skal organisere disse tjenesten for å klare å ivareta alle eldre med omsorgsbehov i årene som kommer, sier han videre.

Ullern helsehus. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Helsehuset ble kommunalt etter desember 2019. Siden da mener Jagmann at de har økt fagligheten, blant annet med mer legetjenester og rehabiliteringskompetanse ved fysioterapi.

– Vi har også styrket nattjenesten med sykepleiere. Nå, etter at denne situasjonen har oppstått, har vi styrket bemanningen på kveld betydelig, og også fått på plass matverter som avlaster helsepersonell. I tillegg har vi økt bemanningen på mottak og resepsjonstjenester, slik at det er åpent på ettermiddag og kveld når pasientene kommer, sier han.