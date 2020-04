Så mange er registrert som arbeidssøkere i Norge påsken 2020

Kronekursen har falt kraftig de siste ukene, og da fra allerede historisk svake nivåer. Verken dollaren eller euroen har kostet flere norske kroner enn de har gjort de siste ukene.

Grunnen til kronefallet er hovedsakelig todelt.

Når det er stor usikkerhet for verdensøkonomien, flytter investorer penger til sikre valutaer, som dollar og euro. Det, i tillegg kraftige oljeprisfall, gjør at kronen har tapt seg mye i verdi. For å stabilisere kronekursen har Norges Bank begynt å kjøpe kroner, noe de egentlig sluttet med tidlig på 90-tallet.

Fallet i kronekursen gjør at det blir dyrere å kjøpe varer fra utlandet. Det gjør at prisene for en rekke varer stiger, med mindre butikkene tar hele regningen for de økte prisene. På den andre siden gjør den svake kronekursen at bedrifter som selger varer til utlandet får flere kroner igjen for det de selger.