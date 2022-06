Russisk hackergruppe skal ha startet angrep mot Norge

Nettsidene til Arbeidstilsynet og BankID begge ute av drift onsdag formiddag.

Altinn skriver også på nettsidene sine at «de opplever ustabilitet».

– Arbeidstilsynet jobber med å skjerme og avgrense angrepet, sier avdelingsdirektør i avdeling for IT og administrasjon ved Arbeidstilsynet, Vigdis Johnsen, til NRK.

NRK har vært i kontakt med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som sier de vil komme med en uttalelse senere i dag.

– God morgen Norge

– God morgen Norge! Alle avdelinger til kamp! står det i en uttalelse Killnet har publisert i dag på det sosiale nettverket Telegram.

Gruppen viser videre til en nyhetssak fra NRK om at et russisk gruveselskap på Svalbard ikke får lov til å frakte russiske varer via det norske fastlandet.

Det er dette som skal være motivasjonen for angrepet, ifølge Killnet.

Vil angripe flere institusjoner

Hackergruppa skriver på nettsidene sine at de skal angripe politiet, UDI, BankID, ID-porten hos Difi, Nav og flere andre norske nettsider og nettjenester.

De skal også ha brukt et bilde av utenriksminister Anniken Huitfeldt på det sosiale mediet Telegram, der Huitfeldt ser ut som en maske fra Disney-filmen Maleficent.

Huitfeldt blir referert til som «Mrs. Error» av gruppen.

Angrep mot Litauen i går

Senest i går meldte Reuters at hackergruppen skal ha angrepet Litauen.

Angrepet mot Litauen skal ha vært motivert av at det baltiske landet har nektet Russland å sende varer til enklaven Kaliningrad gjennom deres territorium.

– Angrepet vil fortsette frem til Litauen løfter blokkaden, sa en talsperson for Killnet til Reuters.

Romania skal ha blitt rammet av Killnets angrep mellom 29. april og 1. mai, mens Italia klarte å slå ned på et angrep i slutten av mai.

Blant annet britisk og amerikansk etterretning advarte mot at Killnet ville utføre angrep mot vestlige land allerede i april.

Kontrollerer armada med «bots»

Killnet er en prorussisk hackergruppe som står bak en rekke angrep mot vestlige land det siste året.

Erling Shackt er teknologisjef i Check Point, et av verdens største IT-sikkerhetsselskaper. Foto: Check Point

Erling Shackt er teknologisjef i Check Point, et av verdens største IT-sikkerhetsselskaper. Ifølge ham er Killnet en svært stor aktør.

– Killnet angriper hver uke et nytt land i henhold til den geopolitiske utviklingen. Oftest foreslår og definerer denne hacktivisme-lederen, også målene for andre pro-russiske grupper. Gruppen hevder å kontrollere et botnett bestående av 4,5 millioner enheter. Om dette stemmer er det et av de største aktive botnettene i verden for øyeblikket.

En bot (av robot) er et slanguttrykk for et program som utfører spesifikke oppgaver.

Professor i informatikk ved Universitetet i Oslo, Audun Jøsang, forklarer om Killnets angrep mot Norge. Du trenger javascript for å se video. Professor i informatikk ved Universitetet i Oslo, Audun Jøsang, forklarer om Killnets angrep mot Norge.

– Typen angrep skiller seg ut

– Dette er en form for cyber-sabotasje, teknisk kalt DDoS som står for Distributed Denial of Service-angrep. Det er type angrep som har til hensikt å slå ut tjenester på internett gjennom å bombardere nettstedet med trafikk slik at legitime brukere ikke får tilgang, forklarer Professor Audun Jøsang ved institutt for informatikk, UiO.

Han sier denne type angrep skiller seg fra andre typer angrep som for eksempel løsepengevirus, der hensikten er å tjene penger, og spionasje.

– Dette er noe annet, dette er ren sabotasje. De skal ikke tjene penger, de skal ikke stjele informasjon, de skal bare ødelegge, sier Jøsang.

Bakgrunnen for angrepet er å finne i det politiske landskapet, sier Jøsang.

– De sier klart ifra at det handler om (Jens) Stoltenberg som er generalsekretær i NATO. De har endelig fått til en avtale med Tyrkia slik at Sverige og Finland kan bli medlemmer av NATO. Det ønsker de å straffe Norge for fordi Stoltenberg er nordmann.