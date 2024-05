Russisk angrep mot Kharkiv – minst to drept

Minst to personer er drept og flere er skadet etter et russisk rakettangrep mot Kharkiv i Ukraina. Et byggevarehus er truffet.

President Volodymyr Zelenskyj sier at over 200 personer kan ha vært i butikken, da den ble truffet.

En massiv, sort røyksky veltet ut av bygget etter angrepet.

– Ren terror

Ordfører Ihor Terekhov sier til lokale medier at minst to personer er drept, og at nødetatene jobber på stedet.

– Vi har et stort tall savnede og det er mange skadede, seier Terekhov på Telegram.

– Tilsynelatende var angrepet mot en kjøpesenter der det var mange mennesker. Dette er ren terror, sier ordføreren videre.

Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters

Det var to presisjonsstyrte russiske bomber som traff byggvarehuset, ifølge fylkesguvernør Oleh Synegubov i Kharkiv.

– En brann brøt ut over 15.000 kvadratmeter, sier han.

Etterlyser hjelp

President Zelenskyj kom med et stikk til vesten etter angrepet.

– Hvis Ukraina hadde tilstrekkelige luftvernsystemer og moderne fly, så hadde russiske angrep som dette vært umulig, skrev Zelenskyj på sosiale medier etter angrepet.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj. Foto: TELEGRAM/ZELENKSYJ

Presidenten ba samtidig allierte land om mer militær støtte.

– Hver dag ber vi verden om luftvern, så vi kan redde våre innbyggere.

Kharkiv er Ukrainas neste største by. Russland startet en bakkeoffensiv i Kharkiv fylke 10. mai.