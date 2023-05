– For noen dager siden fikk vi en melding fra selskapet om at vi måtte planlegge et krisemøte, sier Enea Gundersen, som er en av bussjefene på russebussen Kudoz 2024 til NRK.

I dag hadde jentegjengen, som alle er russ neste år, møte med Russebuss.

– Plutselig går vi fra å ha alt klart til å måtte starte helt på nytt igjen, sier Kaja Femtegjeld. Også hun er bussjef på bussen.

Tirsdag ble det nemlig klart at Russebuss.no, selskapet som skulle sørge både for buss og utstyr til jentenes russetid, skal avvikles.

– Det var et sjokk. De fleste ble veldig lei seg. Hva skal vi gjøre nå? spør Gundersen.

Ingen pengegaranti

De 19 jentene fra Halden hadde frem til tirsdag alt klart for en russetid med glede, fest og ikke minst rulling.

– Vi har vært klare for det her veldig lenge og det er ikke bare å skrive en ny kontrakt et annet sted, forteller Gundersen.

Jentene forteller at de har hatt flere innbetalinger på bussen de skulle leie neste vår.

Totalt har de forhåndsbetalt flere titusen kroner.

Russegruppa Kudoz på 17. mai i år. Foto: Privat

Mandag møtte russegruppa Anna Rognlien, daglig leder for Innovatis AS, som eier russebuss.no.

Da skal de ha fått beskjed om at selskapet vil forsøke å tilbakebetale pengene, men fikk ingen garantier.

Rognlien gjentar tirsdag det hun sa til NRK mandag:

– Vi ønsker å avvikle selskapet så ryddig som mulig. Vi ønsker at så mange som mulig skal få tilbake pengene sine.

Flere russ har inngått avtale om leie av buss med russebuss.no for 2024. Her fra en russebuss i mai i år. Foto: Lise Åserud / NTB

Føler seg lurt

Sara Johansen, som også er medlem i russegruppa, sier hun føler seg lurt.

– Det er ikke så lenge siden vi skrev under kontrakten. Så man skulle jo tro de visste at de kunne gå konkurs. Vi føler vi har blitt lurt, sier hun.

Daglig leder i selskapet sier til NRK at de siste månedene har blitt mye dyrere enn ventet.

– I løpet av april hadde vi flere store, uforutsette utgifter. To 50 år gamle busser måtte repareres, i tillegg til at tre busser ikke ble godkjente av Vegvesenet.

Det kostet selskapet mange hundre tusen kroner, sier Rognlien.

– Det var ingen av oss som hadde regnet med at de siste månedene skulle bli så dyre. Men vi skal gjøre alt som står i vår makt til å gi alle pengene tilbake.

– Det er jo også noe av poenget med å avvikle før en mulig konkurs, legger hun til.

– Har ikke så mange andre muligheter

Jentene fra Halden er ikke alene om å føle seg snytt etter mandagens nyheter.

Herman Mehus er gruppesjef for en russegjeng fra Eidsvold. De 18 guttene hadde avtalt leie av russebuss fire dager i mai neste år.

Nå er drømmen om rulling, øredøvende bass og strobelys knust.

– Moren til en i gruppen leste nyheten på nett i dag. Vi har gledet oss til dette og har sett for oss hvordan ting skulle bli, så vi ble ganske sjokkerte, sier Mehus.

– Det første jeg tenkte var at ja, da var de pengene i dass, legger han til.

Gruppa tenkte det var lurt med leie av buss i fire dager, fremfor en hel måned, i tilfelle noe skulle skje med bussen.

– Det er også en god del billigere. Men selv om vi har betalt mindre enn andre grupper, så er det kjipt om vi mister de pengene. Vi har et mindre budsjett enn mange andre, så vi har ikke så mange andre muligheter, sier gruppesjefen.