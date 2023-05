– Styret har kommet frem til at vi ikke lenger klarer oss økonomisk. Vi ønsker ikke å gå konkurs og har derfor valgt å oppløse virksomheten, sier Anna Rognlien til NRK.

Hun er daglig leder i Innovatis AS som eier russebuss.no.

De har siden oppstarten i 2017 jobbet med utleie av russebusser, lys- og lydanlegg til russegrupper i Norge.

Mange leier eller kjøper russebuss i russetiden. Foto: Lise Åserud / NTB

Beslutningen om å avvikle driften ble tatt forrige uke. Selskapet har per nå kontrakter med 19 ulike russegrupper, som alle er russ til neste år.

Kontraktene er av ulik størrelse, men noen av dem er verdt opp mot 870.000 kroner.

Vil betale tilbake

Rognlien sier til NRK mandag kveld at det viktigste for henne nå er at avviklingen skal foregå så ryddig som mulig.

– Og med det mener jeg at vi har et ønske om å betale tilbake det vi skylder dem som alt har gitt oss penger, forteller hun.

– Kommer det til å gå?

– Vi vet det ikke helt sikkert ennå, men vi tror og håper at det skal gå i orden.

Når NRK snakker med henne mandag kveld, har hun sittet i møter med ulike russegrupper hele dagen. Det har vært tungt, sier hun.

– Russen har vært tydelig opprørte. Noen av dem har grått. Og jeg har vel felt et par tårer jeg også.

Selv om møtene ikke har vært av den hyggelige sorten, mener hun likevel at russen har møtt dem med forståelse.

De neste dagene skal Russebuss ha møter med alle de 19 russegruppene de nå har kontrakter med.

– Én positiv ting oppi det hele er at vi har mye verdier i firmaet. Vi eier alle bussene og lys- og lydanleggene, for eksempel.

Ingen lønnsomhet i bussutleie

Ifølge den daglige lederen er det vanskelig å drive utleie av russebusser.

– Det er ingen lønnsomhet i det, rett og slett. Vi har for mye som jobber mot oss, sier hun.

Russebuss.no har vært en av de største aktørene på markedet. Foto: Kyrre Lien / NTB

Ifølge henne er det flere grunner til at selskapet nå må avvikles.

Det ene er at reglementet rundt bygging av russebusser er blitt strengere.

– Vi har ferdig bygde busser som vi ikke får godkjent av Vegvesenet. Da får vi heller ikke sendt dem ut til dem som har leid dem.

En annen faktor er at de har hatt mye uflaks med flere av bussene sine i år. Flere av bussene er mellom 40 og 50 år gamle.

– Vi har måttet taue en del av dem grunnet feil, og det har kostet flere hundre tusen kroner totalt. I tillegg har vi hatt store utgifter med ombygging av busshallen vår.

– Totalt klarte vi ikke den økonomiske belastningen, sier hun.