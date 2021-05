Rusavhengige skal prioriteres i vaksinekøen: – Gladnyhet!

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I dag sender Folkehelseinstituttet ut en beskjed til kommunene om at rusmisbrukere kan prioriteres i vaksinekøen.

Helt siden pandemien startet har myndighetene fulgt situasjonen blant rusavhengige nøye.

Jessica har en rose som hun viser til Marius. Sammen med vaksinen gir den kanskje et slags håp. Foto: Dag Robert Johansen / NRK

Lenge var det svært lite smitte i de hardt belastede rusmiljøene. Den siste tiden har situasjonen endret seg.

Tror de fleste vil ta vaksine

Marius Valderhaug har vært i miljøet i over 20 år. Han kjenner få som har vært smittet, men forteller at de har snakket mye om korona etter at pandemien brøt ut.

De rusavhengige har snakket mye om korona siden pandemien startet, forteller Marius Valderhaug. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– Jeg vil nok takke ja til vaksinen. Mest av alt for samfunnets skyld, men jeg er også redd for å bli smittet, selv om jeg har sett lite av det, sier han.

Valderhaug tror også at de fleste i miljøet vil ta vaksinen og sier at mange er redde.

– Vi har tatt ansvar. Alle jeg kjenner går med maske på bussen og sånn, sier han.

Han tror virkningen av pandemien kommer til å prege oss lenge.

Prioriteres for å unngå smitte

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Helse- og omsorgsminister Bent Høie forteller at smitte blant rusavhengige var noe av det myndighetene var veldig bekymret for i begynnelsen av pandemien.

– Det har vi klart å unngå i nesten et år. Nå ser vi at det er vanskeligere, sier han.

Han mener likevel at det har vært gjort en god jobb av de rusavhengige selv og av lavterskeltilbudene for å hindre smitte.

– Vi har sett at det har vært en del utbrudd i rusmiljøene i en del byer i det siste. Det har ført til alvorlig sykdom. Da er det viktig å prioritere vaksine til denne gruppen, sier han.

På bakken, rett ved Jessica og Marius ligger denne sprøyten. Det er ikke de som har brukt den, men de vet godt hva livet på gata handler om. De synes det er bra at de som lever her kan få vaksine. Foto: Dag Robert Johansen / NRK

Stor betydning

Velferdsetaten i Oslo har lenge ønsket at de rusavhengige skal prioriteres i vaksinekøen.

– Dette er en gledelig beskjed til rusavhengige, sier Kjersti Ulstein, overlege i Velferdsetaten i Oslo kommune. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– Dette er en gladnyhet, sier Kjersti Ulstein, overlege i Velferdsetaten i Oslo kommune.

Hun forteller at rusavhengige har spurt etter vaksine lenge.

– Folk er redde og ønsker seg et mer normalt liv igjen, sier hun.

Hun mener dette har stor betydning for rusavhengige og sier at mange av dem det gjelder har dårlig helse, selv om det ikke er registrert.

– Man frykter en økt risiko for alvorlige sykdommer, sier hun.

Det er også mange som har vanskelig for å holde avstand og være i karantene og isolasjon, forteller hun.

– Mange har vanskelige boforhold og bor på institusjon. De bor trangt. De har felles bad og felles oppholdsrom. Det er stor risiko for å bli smittet i slike situasjoner, sier Ulstein.

En plikt

NRK treffer Jessica Fridlund i Oslo sentrum sammen med Marius Valderhaug. De har begge lang erfaring som rusavhengige.

Jessica Fridlund er skeptisk til vaksiner, men vil likevel takke ja. Foto: Dag Robert Johansen / NRK

– Jeg er ikke så fan av å ta vaksiner, sier hun.

Likevel kommer hun til å takke ja når hun får tilbud.

– Det kjennes som om det er min allmenne plikt eller mitt ansvar for allmennheten, sier hun.

Valderhaug mener pandemien har endret kommunikasjonen mellom mennesker.

– Man har fått en avstand, og det tror jeg kommer til å sitte igjen lenge. Det er forferdelig at det er sånn. Man mister nærhet som er et primalbehov i alle mennesker, sier han.

Nå gleder han seg mest av alt til sommeren, at livet blir normalt igjen og at vaksinen gir minst mulig bivirkninger.

Kommunene får i dag klarsignal om at rusavhengige kan prioriteres. Det er nå opp til kommunene å avgjøre når og hvordan dette skal skje.