Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Verden over har det vært svært lite smitte blant rusavhengige. Ingen vet hvorfor, men nå kan det ha skjedd en endring.

På grunn av rapportene fra Danmark har Velferdsetaten i Oslo henvendt seg til storbyene i Europa. Både danske og britiske myndigheter forteller nå om omfattende utbrudd i rusmiljøene.

Det er foreløpig uvisst om dette skyldes den nye og mer smittsomme varianten av koronaviruset. NRK får opplyst at danske myndigheter undersøker dette.

Hina Sarwar Anjum, etatsoverlege, Velferdsetaten i Oslo i samtale med sykepleier Bjørnar Traveso foran teltet der rusavhengige testes for korona. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Torsdag i forrige uke hadde Velferdsetaten i Oslo kommune et ekstraordinært møte etter at de fikk vite om utbruddene i København.

– Det er skummelt å se at det har gått fra nesten ingen smitte til at det på kort tid plutselig er for trangt med 20 til 40 plasser i København, sier Hina Sarwar Anjum, etatsoverlege ved Velferdsetaten i Oslo kommune.

Hun er opptatt av hvordan de skal forholde seg dersom viruset sprer seg blant deres brukere.

Henrik Thiesen, overlege og leder for SundedsTeam i sosialforvaltningen i København kommune. Foto: Privat

– Når smitten først er ute i denne gruppa, sprer den seg hurtig, sier Henrik Thiesen til NRK. Han er overlege og leder for SundedsTeam i sosialforvaltningen i København kommune.

Folk i miljøet er lei av korona

– Man står gjerne tett, kanskje 10 stykker sammen, og snakker ikke så mye om det. Det eneste folk i miljøet sier, er at de er drittlei korona, sier Selma Nicolaisen.

– Jeg er ung og ikke redd for å bli smittet, sier Selma Nicolaisen. Hun føler seg ganske trygg på gata i Oslo, men sier hun ikke ønsker å smitte andre. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Nicolaisen sier hun er ung, og tror hun vil takle sykdommen.

– Jeg føler meg ganske trygg og er ikke redd for å bli smittet, sier hun.

Likevel vil hun ikke smitte andre.

– Vi har begynt å bli litt lei av korona, sier Isabel Christin Ellewild. Hun kjenner rusmiljøet i Oslo godt. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– Helt fra korona kom har de fleste i miljøet vært veldig bevisste på at vi ikke skal ha så mye nærkontakt, sier Isabel Christin Ellewild.

Selv bruker hun munnbind. Hun mener de er vant til tiltak også på grunn av spredningen av hepatittsmitte.

Flere ting bekymrer

Det er flere grunner til at myndighetene frykter utbrudd blant rusavhengige på gata. De tyngste rusavhengige har ofte dårlig helse og underliggende sykdommer. I tillegg har mange ikke mulighet til å isolere seg dersom de må i karantene eller blir syke. Det er også bekymring for at et utbrudd skal spre seg til andre deler av befolkningen.

– Vi ser alvorlig på smitteutbruddet i København og London, sier Hina Sarwar Anjum, etatsoverlege, Velferdsetaten i Oslo kommune. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– De står tett sammen i klynger og mulighet for håndvask og håndhygiene er lite tilgjengelig ute, sier Anjum.

Siden mars er det delt ut håndsprit til dem som bor og oppholder seg mye på gata.

Anjum forteller at det er en utfordring at rusmisbrukere ikke bare kan holde seg hjemme.

– De har en avhengighet som gjør at de må ut og skaffe rusmidler, sier hun.

På den måten er de nødt til å forlate stedet der de bor for å skaffe det de trenger. Det er også flere som ikke har et sted å bo.

Det er derfor opprettet egne isolasjonsenheter for denne gruppa. Akkurat nå er det sju slike plasser på Adamstuen i Oslo der en rusavhengig nå er isolert. Der får de som isoleres medisiner slik at de klarer seg uten ulovlige rusmidler.

«Full pakke»

Siden pandemien brøt ut har Velferdsetaten delt ut det de kaller full pakke med brukerutstyr. Det er et av tiltakene for å redusere faren for smitte. Pakkene inneholder alt utstyr brukerne trenger, slik at de ikke må ut eller låner av hverandre.

Bjørnar Traveso, teamleder og sykepleir ved Velferdsetaten i Oslo viser fram innholdet i en "full pakke" med brukerutstyr. Foto: Roy Pettersen / NRK Dette er en "full pakke" med brukerutstyr som inneholder det brukerne trenger. Fra venstre: Sprøyte, sprøytespisser. syre, et "kokekar" og vann. Foto: Roy Pettersen / NRK Utstyret brukerne får utdelt inneholder også et "kokekar" eller en slags teskje som brukes for å varme opp heroin. Foto: Roy Pettersen / NRK

En pakke inneholder en sprøyte, sprøytespisser, syre, et lite kokekar og vann. Også på andre steder med tilbud til rusavhengige, deler de ut tilsvarende utstyr.

For å overvåke situasjonen er flere fra Velferdsetaten nå ute i gatene for å fange opp om noen har symptomer. De gir informasjon og forsøker å få folk til å holde avstand.

Sykepleier og teamleder i Velferdsetaten i Oslo, Bjørnar Traveso viser fram teltet der rusavhengige i Oslo koronatestes. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Utenfor Velferdsetatens lokaler i Oslo er det satt opp et telt der de daglig tester rusavhengige for korona.

Utbruddene i København

De omfattende utbruddene i rusmiljøene i den danske hovedstaden startet ved juletider. Det har de siste ukene vært utbrudd ved mange av byens «herberg» for rusavhengige, forteller Henrik Thiesen i sosialforvaltningen i København.

Bare på et av stedene ble det i løpet av en helg i januar konstatert 26 smittede, skriver Danmarks TV 2 Lorry.

– For halvannen uke siden var det så mange som var smittet på våre herberg for bostedsløse, at vi var nødt til å nesten tredoble antall isolasjonsplasser til 40 på kort tid, sier Thiesen til NRK.

Han var forberedt på et større utbrudd, men hadde ikke ventet at det skulle skje nå.

– De rusavhengige lever isolert og spredningen har vært liten. Derfor kom det meget overraskende at vi plutselig hadde så mange smittede, sier han.

Ingen av de smittede har blitt alvorlig syke, og den siste halvannen uken har antall smittede rusavhengige i København gått kraftig tilbake.

Hjemløse prioriteres i vaksinekøen

Smitteutbruddene har ført til at rusavhengige og hjemløse i København nå prioriteres i vaksinekøen.

- Det er en gruppe med svak helse og som kan bli svært syke om de får korona, sier Københavns fungerende overborgmester Lars Weiss til TV 2 Lorry. Sammen med flere organisasjoner krevet han at de sosialt vanskeligstilte skal få vaksine tidlig.

Planen er at vaksineringen av rusavhengige og hjemløse i København starter om et par uker.