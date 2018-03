Rundt 15 ofre i saken mot overgrepssiktet gynekolog

Gynekologen ble pågrepet i november 2016. Den gangen hadde han fem anmeldelser mot seg. Politiet gikk da ut i mediene og oppfordret eventuelle andre ofre til å melde seg.

Politiadvokat i Øst politidistrikt, Andreas Christiansen, bekrefter overfor Romerikes Blad at antallet nå har økt betraktelig.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Anmeldelsene går på flere forhold i hele sedelighetskapittelet. Alt fra seksuelt krenkende atferd til voldtekt, sier han.

Sammenheng med stilling

Politiet har tidligere bekreftet at de ser overgrepene i sammenheng med mannens stilling, og at legekontoret der mannen drev privat praksis, ble behandlet som et åsted.

Christiansen ønsker ikke si noe om de ytterligere anmeldelsene knyttes til forhold som har funnet sted i ettertid av pågripelsen, men bekrefter at etterforskningen nå er inne i den avsluttende fasen.

– Vi vil kunne sende saken til påtalevurdering i løpet av mars, sier han.

Vil ikke forklare seg

Gynekologen har lenge ikke villet forklare seg i saken, men hans forsvarer Harald Stabell sier til avisen at han benekter forholdene han er anklaget for.

– Han mener anmeldelsene og siktelsen mot ham er uriktige. Han erkjenner ikke straffskyld, sier han.