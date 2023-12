Trump smiler frå øyre til øyre når han går på scena i Iowa onsdag. Salen er stappfull.

Den 77 år gamle tidlegare presidenten er fire år yngre enn den sitjande Joe Biden. Men denne kvelden framstår han svært energisk, og verkar yngre.

– Kven i helvete blir tiltala og held fram med å ha det kjekt? Eg må seie at desse målingane gjer meg i betre humør, seier Donald Trump.

Folk i Iowa strøymer til for å høyre Trump fortelje om korleis han skal «Make America Great Again» Foto: Tove Bjørgaas / NRK

I Coralville, nær universitetsbyen Iowa City, likar dei oppmøtte det dei høyrer.

Dei andre republikanske presidentkandidatane Nikki Hailey, Ron DeSantis og Vivek Ramaswamy kjem stadig tilbake hit. Men Trump kjem ikkje så ofte.

Når han fyrst kjem blir fleire hundre ståande i kø, for å sikre seg ein av dei 700 plassane inne i ballsalen på hotellet.

USA-korrespondent Tove Bjørgaas er i Iowa for å dekke det som er starten på ein svært lang presidentvalkamp. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Ekspresident i medvind

– Eg likar at han er brutalt ærleg og seier det han tenker. Han er ikkje mot andre kulturar eller innvandrarar, men han set USA i fremste rekke, seier Maria Zafaro.

33-åringen er fødd i Honduras, og oppvaksen i USA. Presidentvalet i 2024 blir det fyrste ho deltar i.

Maria Zafaro likar at Trump set USA sine interesser høgast. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Frå scena lovar Trump at han vil stenge grensa mot Mexico på den fyrste dagen sin som president – dersom han blir vald på ny. Han vil òg gjeninnføre innreiseforbod for menneske frå «terroriststatar».

– Dersom grensene hadde vore opne for alle, har vi ikkje tryggleik. Trump vil berre det beste for USA, seier Zafaro.

Trump-veljarar har møtt opp i hopetal for å vise støtte til det dei håpar igjen blir USA sin president. Foto: SCOTT OLSON / AFP

Milevis frå konkurrentane

Ho er ikkje aleine om å like det ho høyrer. Den siste tida har den tidlegare presidenten dratt frå sine republikanske motstandarar.

Nikki Hailey og Ron DeSantis slit med å skaffe veljarar i skuggen av Donald Trump. Foto: BRIAN SNYDER / Reuters

Tidlegare i veka kom ei meiningsmåling som viser at Trump er fyrstevalet for 51 prosent av dei republikanske veljarane i delstaten Iowa, ifylgje NBC.

Dei to som fylgjer bak, Florida-guvernør Ron DeSantis og tidlegare FN-ambassadør Nikki Hailey, når ikkje Trump til knea, med sine høvesvis 19 og 16 prosent oppslutnad.

15. januar startar valet av den republikanske presidentkandidaten. Iowa er som vanleg fyrst ut, og resultatet er ein peikepinn på korleis dei ulike kandidatane vil klare seg vidare.

Å delta på «Trump-rallies» er noko av det aller kjekkaste Pam Evans veit om. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

På eit snitt av nasjonale målingar får Trump 60,3 prosent av dei republikanske veljarane si røyst, ifylgje Real Clear Politics.

– Det er nesten som ei andeleg oppleving å kome hit, seier Pam Evans.

Å delta på Trump-arrangement er noko av det ho likar aller best.

– Trump kunne trekt seg tilbake og levd i sus og dus. Men han kjempar tilbake mot dei som vil at han skal mislukkast. Når han orkar det, burde eg kome hit for å vise min støtte, seier Evans.

Riksrett mot Biden

Medan Trump driv kampanje i medvind, er den sitjande presidenten i hardt vêr. Onsdag stemte eit fleirtal i Representanthuset for å opne riksrettssak mot Joe Biden.

Det blir gjort for å granske skuldingar om korrupsjon i samband med sonen Hunter Biden si forretningsverksemd i utlandet.

President Joe Biden må møte i riksrett etter skuldingar om korrupsjon. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

Kort tid etter rykka Det kvite hus ut med eit skarpt svar frå presidenten. Han kallar riksrettsprosessen eit grunnlaust politisk stunt.

I Iowa er ikkje Donald Trump nådig mot sin demokratiske motstandar.

– Han er forferdeleg. Han er den verste presidenten vi nokosinne har hatt, let Trump sin dom over Joe Biden.

Sjølv har Trump hatt to riksrettssaker mot seg. Han blei frifunnen i begge to. Til våren blir han stilt for retten i heile fire ulike rettssaker, mellom anna for ulovleg valpåverknad og oppbevaring av hemmelegstempla dokument.

– Dei har venta og venta. Så såg dei at eg låg an til å vinne, og då kom rettssakene. Det er uærlege folk. Der har du valpåverknad, seier Trump mot havet av tilhengarar.