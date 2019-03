Roger Sevrin Bruland blir NRKs nye korrespondent i Berlin

Guri Norstrøm har hatt jobben siden 2015 og returnerer til Marienlyst i slutten av juni for å jobbe i NRKs utenriksavdeling..

Roger Sevrin Bruland har jobbet i NRK Nyheter i ti år og har i flesteparten av disse vært tilknyttet utenriksredaksjonen. Han har hatt Øst-Europa og Balkan som sine spesialområder og har også bodd og jobbet i flere av landene.

– For meg personlig er dette den mest spennende korrespondentjobben, midt i hjertet av Europa, sier Bruland til NRK.

– Jeg går veldig ydmykt til jobben og gleder meg til å formidle nyheter fra Berlin og Øst-Europa til unge og eldre.

Berlin-korrespondenten har ansvar for dekningen av det tysktalende Europa og Øst-Europa.

Vil følge ytre-høyre og det grønne skiftet

Bruland er for tiden i permisjon fra NRK-jobben for å studere dokumentarfilm i Bucuresti.

I tillegg til utviklingen i Tyskland, mener han det blir viktig å følge de østeuropeiske landene enda tettere.

– Jeg ser blant annet fram til å følge det grønne skiftet i Europa. I Øst-Europa skjer det mye urovekkende politisk og det vil bli viktig å følge utviklingen av ytre-høyre, sier Bruland.

– Samtidig er det mange fra disse landene som flytter til Norge og blir våre kolleger og naboer, og det er viktig for meg å kunne fortelle nordmenn hvem de er og hva slags kultur de kommer fra.

Bruland har en mastergrad fra University of Aberdeen og en bachelorgrad fra Universitetet i Bergen.

– Roger kommer tett på alle folk

FERDIG TIL SOMMEREN: Guri Norstrøm har vært NRKs utsendte i Berlin siden 2015. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

Fungerende redaksjonssjef i NRKs utenriksavdeling Gunnhild Viken er godt fornøyd med å få Bruland som en del av sitt korrespondentkorps.

– Roger brenner virkelig for å fortelle viktige historier, Han kommer tett på alle typer folk og evner å formidle hvordan de har det. Han har mye erfaring fra felt i krevende situasjoner. Og han har både overblikket og kunnskapen som skal til for å formidle det store bildet fra et område av Europa der det skjer mye, sier Viken til NRK.

Senest i fjor sommer stod Bruland midt oppe i grottedramaet i Thailand og rapporterte hjem til alle flater.

Avtroppende korrespondent Guri Norstrøm ønsker Bruland lykke til:

– Gratulerer med en svært privilegert, spennende, givende, og utfordrende jobb. Mine fire år har gått utrolig fort, og det har gått i ett Europa rundt, i en svært spennende og urolig tid.

Norstrøm har blant annet dekket migrantkrisen, en rekke terrorangrep og framveksten av innvandringskritiske partier i Europa i sin periode. Temaer som trolig fortsatt vil være aktuelle når den nye korrespondenten overtar på seinsommeren.

Stillingen som Berlin-korrespondent ble utlyst internt i NRK i desember i fjor. Fem kvinner og åtte menn søkte på jobben.