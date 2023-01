Rødt vil sende stortingspolitikere på Nav

– Vi mener at de som har vært på Stortinget kan gå på Nav som alle andre, dersom de ikke tar gjenvalg eller ikke blir gjenvalgt til Stortinget. Vi skal ha lignende ordninger som de som gjelder for arbeidstakere flest, sier leder i Rødt, Bjørnar Moxnes.

Moxnes mener at de økonomiske ordningene som stortingspolitikere har i dag er for rause. Han foreslår derfor at hele etterlønnsordningen på Stortinget avvikles.

Etterlønnsordningen gir stortingspolitikere mulighet til å få 66 prosent av lønnen i inntil 12 måneder etter at de har sluttet, dersom de ikke får ny jobb.

Lønnen til stortingsrepresentantene ligger på litt over en million kroner i året.

Ordninger under press

Stortingspolitikere har en rekke økonomiske goder, som gunstig pensjonsavtale og tilgang til gratis pendlerbolig dersom de bor over 40 kilometer fra Stortinget. I tillegg får de dekket hjemreiser, telefon og nettordninger.

Det har stormet rundt disse godene det siste året. De folkevalgte har fått kritikk for alt fra pendlerboliger til reiseregninger, hemmelighold om skattekrav, etterlønn og lønnsøkning.

Stortingets presidentskap oppnevnte i fjor et eksternt utvalg for å gjennomgå regler og praksis for de økonomiske ordningene til stortingsrepresentantene.

Utspillet til Moxnes kommer dagen før utvalget legger frem rapporten.

– I en tid med forskjellskrise hvor hundretusener har mindre å rutte med enn før, så håper jeg at flere partier ser at det er rett og rimelig at vi strammer inn på våre egne ordninger og får dem litt mer i tråd med hva som gjelder for arbeidstakere flest, sier Moxnes.

GUNSTIGE ORDNINGER: Stortingspolitikerne har ikke bare millionlønn, de har også en rekke andre økonomiske fordeler. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Vente med å konkludere

Men Moxnes får motbør for utspillet.

– Det er velkjent fra Rødt å så tvil om ordningene som Stortinget har, sier Nils Bjørke, stortingspolitiker for Senterpartiet (Sp) og medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Bjørke mener Moxnes burde ventet med å komme med utspillet.

– Det naturlige hadde vært at utvalget hadde fått lagt frem sin rapport først, og så skal vi ha en skikkelig gjennomgang og diskusjon om ordningene etterpå, sier Bjørke.

Han mener det er gode grunner for at de økonomiske ordningene er som de er.

– Det er naturlig at det er en etterlønnsordning, man vet ikke om man blir gjenvalgt i neste runde. Og det er vanlig på mange arbeidsplasser at man har en viss periode etter at man har avsluttet at man har sikret inntekt. Det er viktig for at man kan konsentrere seg om stortingsarbeidet så lenge man sitter der, understreker Bjørke.

RETTFERDIGE ORDNINGER: Stortingspresident Masud Gharahkhani mener stortingspolitikernes ordninger bør være rettferdige og lette å kontrollere.

Også stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) mener at det er for tidlig å konkludere.

– Det er presidentskapet som har ønsket at et eksternt utvalg går gjennom alle våre økonomiske ordninger. De skal nå legge frem rapporten på tirsdag og det ser vi frem til, sier han.

– Det som er viktig er at vi har rettferdige ordninger, ordninger som svarer opp samfunnets forventninger, og ordninger som er helt avgjørende for at man kan gjøre jobben som folkevalgt. Og ikke minst at det er ordninger som ikke er til å misforstå slik at de enkelt kan kontrolleres, sier Gharahkhani.

