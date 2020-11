Riksrevisoren ut mot Vegvesenet: Stoler ikke på at norske veier er trygge

Riksrevisjonen har undersøkt om Statens vegvesen kontrollerer tiltak med betydning for sikkerheten langs norske veier.

– Sikkerheten på riksveiene blir ikke godt nok fulgt opp av Statens vegvesen, konkluderte riksrevisor Per-Kristian Foss på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

NRK kunne nylig avdekke at feil eller mangler med autovern har krevd 76 menneskeliv siden 2005. NRK spurte riksrevisoren om vi kan vite at norske veier er trygge, når Statens vegvesen ikke selv ser ut til å ha oversikt:

– Nei det kan vi ikke vite, svarte Foss.

– Vi er vant til at det vegvesenet setter opp er patent. Men når inspeksjonene viser at det er de ikke, så reduserer det trafikksikkerheten, svarte riksrevisoren.

– Jeg har ikke noen kommentar til riksrevisorens uttalelse. Det uttaler divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo til NRK.

Riksrevisoren autovern med feil og mangler kan gi et alvorlig utfall.

– En kan bare med fantasi forestille seg hva det kan bety med en kollisjon med et rekkverk som ikke er montert korrekt. Hvis sikkerheten ikke er god nok kan man havne i sjøen, utdypet riksrevisoren.

Mangler i rutinene

I rapporten fra Riksrevisjonen kommer det frem at Statens vegvesen ikke har tilstrekkelig oversikt over tilstanden og sikkerhetsnivå på installasjoner og utstyr i veinettet:

Generelle inspeksjoner er i hovedsak planlagt og gjennomført, men resultatene er bare delvis fulgt opp.

Enkelt- og hovedinspeksjoner gjennomføres i liten grad, og det mangler felles retningslinjer for disse inspeksjonene.

Både Vegdirektoratet og representanter fra ulike deler av vegvesenet oppgitt til Riksrevisjonen, at det mangler felles detaljerte retningslinjer for enkelt- og hovedinspeksjoner.

Dette kan få betydning for trafikksikkerheten, påpeker Riksrevisjonen:

«Dette betyr at Statens vegvesen ikke har oversikt over tilstanden til eller sikkerhetsnivået på alle objektene i vegnettet, og de får dermed ikke fastlagt hva slags tiltak det er behov for», står det i rapporten.

Peker på organisering

I en e-post formidlet til NRK via kommunikasjonsavdelingen skriver divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo dette om kritikken fra Riksrevisjonens rapport:

– Riksrevisjonens rapport peker på behovet for å ha god oversikt over tilstanden på riksvegene, slik at vi kan ta vare på samfunnsverdiene, ivareta trafikksikkerhet og takle klimautfordringene. Rapporten viser at rutinene for inspeksjoner og oppfølgingen av disse ikke er gode nok, og dette er noe vi jobber med.

Divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo. Foto: Gunhild Hjermundrud/NRK

Fra nyttår ble Statens vegvesenet omorganisert. Frem til da hadde fem regioner i vegvesenet hvert sitt ansvar for veinettet. I dag er Vegvesenet i stedet inndelt i nasjonale fagdivisjoner. Laksforsmo leder divisjonen for drift- og vedlikehold.

– Riksrevisjonens undersøkelser er gjort i de tidligere regionene. Som følge av omorganiseringen som ble gjennomført fra nyttår, har vi samlet ansvaret for drift og vedlikehold i en felles divisjon, for å styrke innsatsen på dette området, sier Laksforsmo.

NRKs gjennomgang av Vegvesenets egne rapporter etter dødsulykker langs norske veier i perioden 2005-2008 viser at flere feil har gjentatt seg i ulykker, år etter år.

Da NRK nylig konfronterte divisjonsdirektøren med de gjentagende feilene i rapportene etter 71 dødsulykker der autovernet medvirket til at liv gikk tapt, viste også divisjonsdirektøren til organiseringen:

– Jeg tror det er riktig å si at vi i den tidligere organiseringen ikke var like gode på å ta innover oss læringen fra rapportene, sa divisjonsdirektøren.