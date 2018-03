Renteøkningen rykker nærmere

På forhånd ventet de fleste analytikerne at styringsrenta skulle holdes i ro. Sist gang Norges Bank endret renta var i mars 2016. Da ble renta satt ned et halvt prosentpoeng.

Det mest spennende med dagens rentebeslutning var derfor ferske anslag på styringsrenta framover i en ny Pengepolitisk Rapport.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenta mest sannsynlig bli satt opp etter sommeren i år, sier sentralbanksjef Øysten Olsen i en pressemelding.

Dette er tidligere enn banken anslo i desember (se figur under). Da varslet Norges Bank at første renteheving mest sannsynlig ville komme i slutten av 2018. Men nå tror altså banken at rentehevingen kommer tidligere.

Trolig renteøkning over sommeren

NY RENTEBANE: Den blå linja er Norges Banks ferskeste anslag på styringsrenta framover, mens den gule er fra desember. At den blå linja ligger over den gule indikerer at rentehevingen kommer tidligere enn det banken mente i desember. Foto: Norges Bank

I det ferske anslaget, den såkalte rentebanen, indikerer banken en renteheving på møtet i september. Men det er også en sannsynlighet for at økningen kan komme allerede i august.

Den norske krona styrker seg umiddelbart på signalene om tidligere renteheving.

Sterkere norsk økonomi

Bedre utsikter for norsk økonomi er grunnen til at Norges Bank nå tror renta blir satt opp tidligere. I den siste analysen legger banken vekt på at arbeidsledigheten har falt raskere enn ventet og at sysselsettingen (antall personer i jobb) er på vei opp.

Dette øker farten i norsk økonomi ved at innenlandsk etterspørsel etter varer og tjener blir høyere. Dette kan igjen gjøre at lønninger og priser øker raskere, noe som i så fall tilsier en raskere renteoppgang.

Videre trekker banken fram at norsk økonomi får bedre drahjelp fra utlandet. Mange av våre viktigste handelspartnere opplever økonomiske oppsving, og de kjøper derfor mer av blant annet Norge. Renteforventningene i utlandet har også økt den siste tiden, noe om også isolert sett taler for høyere rente her hjemme.

Advarer mot proteksjonisme

Det er dog ikke alt som ser lysere ut, sett med øynene til Norges Bank. Uten å nevne det eksplisitt, har nok banken fått med seg at blant annet USAs president Donald Trump har innført toll på stål og aluminium og EU har svart med mottiltak.

Den økonomiske læreboka sier at land totalt sett taper på handelskriger. Eller som Norges Bank skriver i sin rapport:

På den annen side er det risiko for økt proteksjonisme som over tid vil kunne dempe veksten.