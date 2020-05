Reiseselskaper: Ikke sikkert sommerferien kan gjennomføres selv om EU åpner opp

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er selvsagt veldig positive til at EU vil åpne opp. Det er likevel ikke gitt at vi kan gjennomføre reisene i sommer. Det er et større puslespill som må legges, sier Nora Aspengren, kommunikasjonsansvarlig i reiseselskapet TUI i Norge.

– Det kommer an på våre partnere, hvilke hoteller som kan åpnes, hvilke type reiser man kan tilby og så videre. Vi er også avhengige av at Utenriksdepartementet endrer sine reiseråd, og naturligvis av at folk vil reise.

AVVENTER: Nora Aspengren i TUI i Norge ser positivt på at EU vil åpne grensene, men sier det er flere faktorer som avgjør om sommerens reiser blir noe av. Foto: Pressefoto

Så godt som all reisevirksomhet og turisme i Europa har stått på vent siden midten av mars. For land hvor turistnæringen er en svært viktig inntektskilde – og for folk som hungrer etter å reise utenlands på sommerferie etter uker i karantene – har det sett mørkt ut.

Men i dag gikk EU-kommisjonen inn for en gradvis åpning av Europas grenser for å få reiselivet på fote igjen. Kommisjonen ser for seg å begynne med land der smittesituasjonen er lik.

Tyskland har allerede sagt at landet vil åpne for reisende fra flere land, inkludert Norge, innen 15. juni.

ÅPNER OPP: Flere land i Europa har gradvis begynt å gjenåpne samfunnene etter «lockdown» grunnet koronapandemien. Her har en kvinne på den italienske øya Sicilia tatt turen til stranden – iført munnbind. Foto: Antonio Parrinello / Reuters

Må endre reiserådene

Selv om noen av nordmenns feriefavoritter i Europa skulle åpne grensene før sommerferien, er beskjeden også fra reiseselskapet Ving at det ikke automatisk gir grønt lys for ferien din.

– Det er ikke automatisk sånn at vi kan gjennomføre reisene selv om EU åpner opp. Det er ganske mange andre faktorer som spiller inn. Det ene er selvsagt hvilke land som åpner opp, og så er både forholdet til karantenebestemmelser og UDs reiseråd viktige, sier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving til NRK.

– Dersom UD ikke gjør noe med sine reiseråd ut av Norge, kan vi fortsatt ikke fly. Hele bransjen forholder seg til UDs reiseråd. Dessuten må det komme noen felles retningslinjer når det gjelder internasjonale flyvninger. Vi må få klarhet i hvordan de kan foregå med tanke på avstand mellom passasjerene om bord.

Utenriksdepartementet (UD) har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelsen.

Erna Solberg: Nordmenn må belage seg på norgesferie

Statsminister Erna Solberg sier imidlertid at nordmenn må belage seg på at det blir norgesferie i år, i alle fall den første delen av sommerferien.

Ifølge Solberg vil det være smittesituasjonen i landene som avgjør om reiserestriksjonene opprettholdes.

– Vi trenger ikke å importere smitte til Norge når vi har situasjonen under kontroll, og det kommer vi til å være opptatt av, sier Solberg til NTB.

Hun vil ikke gi noen dato for når det igjen kan åpnes for utenlandsferier.

– Vi jobber nå med smitteutviklingen i ulike land og samarbeid med ulike land. Det er fullt lov å reise til Sverige, det er bare det at man kommer i karantene når man kommer hjem igjen, sier hun videre.

– Egen bekymring gir ikke rett til å få pengene igjen

Ifølge TUI har en stor andel allerede avbestilt sommerferien de hadde booket.

– Dersom EU-land åpner opp for turisme i sommer, hvilke avbestillingsmuligheter har da folk? Har de rett til å avbestille basert på egen bekymring, og at de ikke har lyst til å reise likevel?

– Nei, dessverre. Med mindre du har kjøpt billetter med fri avbestilling eller endring, gir ikke egen bekymring rett til avbestilling og å få pengene igjen. Jeg oppfordrer folk til å sjekke nettsidene våre for å finne ut av hvilke muligheter de har, sier Nora Aspengren.

SATT PÅ BAKKEN: Flytrafikken stanset nærmest helt opp da koronautbruddet medførte strenge reiserestriksjoner. Foto: Ole Berg-rusten / AFP

SAS og Norwegian avventer restriksjoner

Pressesjef John Eckhoff i SAS sier til NRK at flyselskapet er avhengige av hvilke reiseråd og restriksjoner som gjelder fra norske myndigheter.

– Vi håper at de nye signalene fra EU er med på å påvirke etterspørselen etter flyreiser. Hvorvidt vi kan fly igjen, kommer jo an på etterspørselen, og om folk vil fly. Men med EUs nye råd er det potensial for at reisingen kan ta seg opp igjen. Det gjenstår å se, og det er mange ting som må på plass før passasjerene er tilbake.

Også i flyselskapet Norwegian ser de positivt på signalene fra EU, men avventer situasjonen.

– Korona-situasjonen har rammet flyselskapene ganske hardt og har forhindret millioner av mennesker i å reise. Så det er gledelig at myndighetene nå vurderer at situasjonen i flere land nå er slik at det igjen kan åpnes for internasjonale reiser, sier presseansvarlig Andreas Hjørnholm.

– Hvis restriksjonene lempes, og etterspørselen etter reiser igjen øker, vil vi vurdere om det er kommersielt grunnlag for å fly.