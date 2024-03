Regjeringen vil endre russetiden – Her er planen

I går samlet han tre statsråder med ordre om å endre dagens russetid.

– Nå har jeg gitt et klart oppdrag til mine statsråder: Russetiden slik den har utviklet seg til å bli – skal endres, sier Støre til VG som omtalte saken først.

Flere tiltak

Ifølge avisen er dette noen av tiltakene:

Regjeringen vil flytte russetiden til etter eksamen senest fra 2026.

Fylkeskommunene har fått i oppdrag å utvikle en nasjonal strategi og handlingsplan som skal bidra til en ny og mer inkluderende russefeiring. Prosjektet har fått navnet «Endret avgangsmarkering 2026».

Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen se på muligheten for å forby bruk av sidevendte seter under kjøring, i busser som ikke er i rutetrafikk.

Statens vegvesen har fått i oppgave å se på muligheten for å forby ståplasser i busser som ikke er i rutetrafikk.

Skjerpet tilsyn mot den kommersielle russeindustrien.

De tre som sammen med Støre nå jobber med dette er samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og barne- og familieminister Kjersti Toppe.

– Klart det er vel unt at ungdommen får feire 13 års skolegang. Vi skal ha forståelse for det og glede oss med russen. Men russefeiringen har kommet ut av kontroll. Den er preget av ekskludering, gruppepress, kommersielle krefter og er belastende for mange unge. Slik skal vi ikke ha det, sier statsministeren til avisen.

Ønsker tryggere veier

Et av de konkrete tiltakene regjeringen nå ser på er mulige innstramminger knyttet til russebussene.

Nå har samferdselsdepartementet bedt Vegvesenet blant annet se på forbud mot bruk av sidevendte seter og ståplasser i russebusser under kjøring.

– Det skal være trygt å ferdes på norske veier. Det gjelder selvsagt også for russen. Mange russebusser har en utforming og bruk som gjør passasjerene ekstra utsatt ved ulykker. Det vil vi gjøre noe med. Vi kan ikke vente til det skjer en alvorlig ulykke med personskade eller dødelig utfall, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB.

Dette vil tidligst komme på plass til neste års russekull.

Reagerer

Denne uka rykket flere i regjeringen ut og rettet sterk kritikk mot den såkalte «pornobussen» på Bryne.

– Som far og bestefar reagerer jeg sterkt på det, fordi det er en understrekning av en seksualisering av russetiden, som vi ikke vil ha – og som vi dessverre hører om fra elever, som er i en alder hvor det kan være for belastende for mange, fortalte Støre VG.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, som er en av de tre statsrådene Støre har samlet for å ordne opp i dette, innrømmer at bussen fra hjemfylket ikke helt faller i smak.

– Kunnskapsministeren vurderer normalt ikke dekorasjoner på russebusser, men om jeg skal mene noe personlig, så er det jo i ungdommens natur å provosere og sjokkere, sa hun i går.

Nordtun og regjeringen har varslet flere grep for å dempe det kommersielle presset for russen og skape en mer inkluderende russetid.

Blant annet har de tidligere jobbet for at russefeiringen bør skje etter eksamen, og skoler bør forby russeklær når det fører til ekskludering. De ønsker også å granske russebransjen.