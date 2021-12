Over hele landet forbereder folk seg på nye tiltak. Når klokken bikker 00.00 natt til onsdag er det ikke lenger lov å servere alkohol. Flere utesteder har varslet at de stenger dørene.

I den velkjente fargegata i Stavanger var det regn ute, men inne var det en del som hadde tatt turen ut for å ta siste pilsen i 2021.

– Dette er dritsurt, rett og slett. Jeg syns synd på alle som driver utesteder akkurat nå, forteller Arne Kolstad.

Arne Kolstad og tar siste pilsen ute i 2021 med kona Siv Antonsen. Kolstar har selv jobba på uteplass tidligere. Nyheten om skjenkestopp var av den triste sorten.

– De har vært fantastiske flinke til å følge reglementet. Det er helt ille. Men vi klarte oss jo forrige gang, så det skal jo gå fint. Men det er jo litt dumt, jeg har selv mista seks spillejobber før januar, sier han.

Bareier Sandberg på «gravøl»

På Scotsman i Oslo hadde flere valgt å ta turen for å få seg en siste øl.

Flere utesteder har allerede varslet at de kommer til å stenge dørene. Det gjør også bareier og tidligere stortingsrepresentant Per Sandberg sammen med kjæresten Bahareh Letnes.

– Vi er her for å ta den siste ølen før fire uker med nedstenging. Som jeg frykter kan bli enda lenger, sier Letnes.

Sandberg og Letnes eier selv en bar i Halden. Der blir også dørene låst de neste fire ukene.

– Vi føler på tiltakene som kom. Det er trist at trygge og rene omgivelser som uteserveringer stenger ned. Her stenger man ned plassene som er tryggest med tanke på smitten. Men vi må følge opp det myndighetene krever av oss, forteller Sandberg.

– Gravøl

Lasse Nilsen og Ronny Pettersen var allerede på plass tirsdag formiddag for vise sin støtte.

– Det er gravøl denne gangen også. Vi tviler på at vi er helt til det stenger siden vi har vært her så lenge. Men vi skal kose oss fortsatt, sier de to.

Ronny Pettersen og Lasse Nilsen nyter noen av de siste ølene på fire uker. Foto: Anna Rut Tørressen

De to er ikke med regjeringen om tiltakene. De mener serveringsstedet har gjør alt etter boka, og derfor burde fått lov til å holde åpent.

– Det er latterlig, tiltakene burde vært behandla på en annen måte. Her er egne vakter som passer på at smittevernet er ivaretatt med munnbind og avstand.

Halvtime på å drikke opp

Det er assisterende daglig leder på Scotsman i Oslo, Sigurd Fugelseth, som har æren av å jobbe på den siste dagen.

Han forventer litt mer pågang i kveld, men ikke noe feststemning.

– Vi forventer samme bølge som forrige gang. Det er litt ekstra. Vi stenger etter midnatt, så blir det noen dager med vasking sånn at vi er klar til åpning igjen, forteller Fugelseth.

Etter den siste ølen forlater tappekrana 00.00 har gjestene en halvtime på å komme seg ut.

– Etter norsk lov har man en halvtime på å drikke opp. Men siste servering blir midnatt, forteller han.

Siste forestilling

Natt til onsdag blir siste mulighet for flere ting. I Arendal var planen at ballettforestillingen Nøtteknekkeren skulle gå for fulle saler inn mot jula.

Men gårsdagens tiltak tok knekken på forestillinga. Fra og med midnatt er det ikke lov å samle flere enn 50 personer med faste plasser.

Heldigvis rakk Freja Maria Stifoss-Lindvåg (10) å se forestillingen tirsdag.

– Det er veldig fin ballett som danses, så kanskje jeg kan få noe inspirasjon. Vi skulle ha forestilling i helgen, og den ble avlyst, forteller Freja.