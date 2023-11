Fredag la regjeringen frem den aller første stortingsmeldingen om helseberedskap. Der foreslår de flere endringer ved den norske helseberedskapen, og legger vekt på at forebygging og beredskap må gis økt prioritet i helsetjenesten.

– Vi lever i en urolig verden. Trusselbildet øker og er mer sammensatt. Det gjør at helseberedskapen må gis økt prioritet framover. Vi både kan og må bli bedre. Derfor tar vi nå grep for å styrke beredskapen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Regjeringen erkjenner i rapporten at det er behov for å styrke helseberedskapen for å forhindre og håndtere fremtidige kriser, særlig i lys av lærdommen fra koronapandemien.

Nytt helseberedskapsråd

– Meldingen peker på seks risikoområder som krever særlig oppmerksomhet i årene som kommer. Det er sammensatte trusler og krig, digitale trusler og sårbarheter, forsyningssikkerhet, pandemi og smittevern, trygg vannforsyning og atomhendelser som kan true liv og helse, sier Kjerkol.

Regjeringen ønsker å etablere et eget helseberedskapsråd, ledet av Helse- og omsorgsdepartementet. Det betyr blant annet at det er Helsedepartementet som skal lede håndteringen av større helsekriser i fremtiden, og ikke Helsedirektoratet, slik som under pandemien.

Regjeringen vil også opprette seks utvalg og et ekspertutvalg som skal gi råd for helsekriser. Det skal også opprettes et eget direktorat for medisinske produkter.

I stortingsmeldingen peker regjeringen på fire grep for å styrke helseberedskapen i Norge:

Ny modell for helseberedskap:

Regjeringen vil etablere en ny modell for arbeidet med helseberedskap. Modellen skal ifølge dem sørge for avklarte roller og ansvar i helsesektoren, og bidra til styrket og mer systematisk arbeidet med sikkerhet og beredskap.

Økt Fleksibilitet og omstilling:

Regjeringen vil legge til rette for å øke helsetjenestens evne til omstilling og fleksibilitet. Det krever prioritering, oversikt over personellressurser, og omdisponering og mobilisering av ressurser, skriver regjeringen.

Bedre samvirke:

Regjeringen vil styrke samvirke på tvers av sektorer, og samarbeidet med frivillige organisasjoner og næringslivet. Vi må bli flinkere til å utnytte samfunnets samlede ressurser, mener regjeringen.

Styrke internasjonalt samarbeid

Regjeringen vil styrke Norges internasjonale samarbeid om helseberedskap, særlig som følge av koronapandemien. De vil få på plass en avtale om å delta i EUs styrkede helseberedskap. En slik avtale er nødvendig for å sikre at vi er omfattet av EUs fremtidige helseberedskap, mener regjeringen.

– Løser ikke oppdraget

Norsk Sykepleierforbund er ikke imponert over stortingsmeldingen.

– Helseberedskapsmeldinga løser verken oppdraget eller tar vare på folka. Den største risikoen for Norges helseberedskap er mangel på helsepersonell. Til tross for det så leverer Regjeringen en melding som ikke beskriver bemanningskrisa, og dermed er det ingen reelle tiltak som møter befolkningens behov. Det er særdeles alvorlig, sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp). Foto: Tom Balgaard/NRK

Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet (Frp), Bård Hoksrud, er heller ikke imponert. Han mener at den ikke vil gjøre helsevesenet i stand til å håndtere neste helsekrise bedre enn koronapandemien, fordi regjeringen ikke legger friske penger på bordet for å styrke helseberedskapen.

– Det er rimelig spesielt av regjeringen å legge frem en melding om å styrke helseberedskapen, samtidig som de har satt i gang en prosess i Helse Nord der det anbefales å legge ned sykehus, akutt- og fødetilbud. Det er særlig bekymringsfullt med den nye sikkerhetspolitiske situasjon i nordområdene at helseberedskapen bygges ned, og ikke økes i landsdelen, sier Hoksrud.

Stortingsrepresentant Seher Aydar (R) er kritisk til meldingen.

– Det er overraskende og skuffende at regjeringa ikke vil gjøre noe med kommersialisering eller anbudsutsetting av luftambulansen. I dag har vi en luftambulanse som drives av et kommersielt selskap, der vi ikke kjenner de reelle eierne. Dette er alvorlig i seg selv, men ikke minst i et beredskapsperspektiv, sier hun.

Aydar støtter etableringen av et eget direktorat for medisinske produkter.

– Men det er skremmende at statsråden i dag ikke har oversikt over beholdninger av kritisk viktige medisinske produkter. Regjeringen må innse at vi ikke kan lene oss på andre stater for å sikre oss nok medisiner, sier hun.

Mener at regjeringen slår inn en åpen dør

Bjørn Ivar Kruke er professor i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger (UiS). Han mener at regjeringen slår inn en åpen dør med denne stortingsmeldingen.

Professor i samfunnssikkerhet ved UiS, Bjørn Ivar Kruke. Foto: Rolv Christian Topdahl

– Først og fremst er det viktig å peke på at vi har et helsevesen som i stort fungerer veldig bra. Det skyldes at helsevesenet er bemannet med mange dyktige fagfolk på alle nivåer. Utfordringen ligger i å få fagfolkene til å trekke i samme retning og i å lytte til de råd og erfaringer som finnes i etaten, sier Kruke.

Han peker på at mangelfullt samvirke innen helseberedskap er en stor utfordring på flere områder allerede i dag.

– Blant annet innen psykiatri, men også innen å ta i bruk ny teknologi for å gjøre informasjonsprosesseringen mer pålitelig. Det er en kjent sak at det er behov for mer pålitelige og effektive teknologiske og organisatoriske løsninger. Det må etableres bedre systemer for informasjonsflyt og koordinering mellom helsevesenet og andre aktører, slik som kommune og politiet, sier Kruke.

Han mener at dette er utfordringer som må løses for at vi skal være forberedt på å håndtere større uønskede hendelser i fremtiden.

– Grunnlaget for en god helseberedskap i store kriser er lagt i førkrisefasen, i hverdagens drift av Helsevesenet og i etablerte kanaler for informasjonsflyt på tvers av sektorer, sier han.

Kruke trekker også frem internasjonalt samarbeid som en forutsetning for effektiv helseberedskap.

– Det gjelder blant annet innen verneutstyr, medisiner, kompetanseutvikling, beredskapskapasiteter, og så videre, sier han.