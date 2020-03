Regjeringen jobber med kompensasjonsordning for bedrifter

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Grunnlegger av frisørkjeden Nikita, Inger Ellen Nicolaisen. Bildet er fra 2007. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

Presset på regjeringen øker for å erstatte bedrifters tapte inntekter – etter modell fra Danmark.

– Vi skal være med på dugnaden, men vi har ingen kontroll over hva som skjer. Vi har fått et pålegg fra myndighetene, og da må myndighetene komme på banen og gi oss like drastiske tiltak tilbake, sier Nikita-gründer Inger Ellen Nicolaisen til NRK.

Frisørkjeden har måttet stenge alle sine salonger og permittere 750 ansatte. Samtidig løper husleia som normalt.

– De dramatiske tiltakene vi trenger å få, er hjelp til å dekke de faste kostnadene som vi ikke kommer unna selv om vi har stengt, sier Nicolaisen.

Mange bedrifter er i samme båt som Nikita-kjeden. De svært inngripende tiltakene for å begrense korona-smitte har gjort at mange har måttet stenge ned driften helt. Eksempler på dette foruten frisører er treningssentre, optikere og hudpleiesalonger.

Mener krisepakkene ikke treffer

Regjeringen og stortinget har kommet med to økonomiske krisepakker, men disse har stort sett handlet om å redusere/utsette betalinger til staten, bedre tilgangen på lån og gjøre permitteringsreglene gunstigere for bedrifter og arbeidstakere.

Problemet for mange bedrifter som har måttet stenger er at inntektene falt til null, mens faste kostnader som husleie, rentebetalinger og leie/leasing av utstyr fortsetter å løpe. Utsatt skatt, redusert arbeidsgiveravgift og billige lån hjelper derfor bare delvis på problemene.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland forstår at dette er en vanskelig tid for små bedrifter, og sier regjeringen vil komme med flere tiltak. Samtidig oppfordrer hun folk flest til å hjelpe småbedriftene:

– Hvis du har et vindu som bør skiftes, så kan dette vært et fornuftig tidspunkt å få gjort noe med det på. Jeg presiserer at håndtvereke kan brukes så lenge de er friske og ikke er i karantene. Men hold avstand, ha god håndhygiene og unngå fysisk kontakt, sier Mæland.

At mange savner frisøren sin, er hun selv et eksempel på:

– Jeg er ikke alene om denne etterveksten. Men det er ikke lov å dra på hjemmebesøk som frisører. Vi kan heller støtte frisørene ved å kjøpe produkter fra salongen, eller be om litt råd på telelefon mot betaling.

Nicolaisen og flere ledende politikere fra opposisjonen, peker nå på Danmark.

– Vi må gjøre som de gjør i Danmark: Sikre at de bedriftene som blir fratatt all inntekt over natta får dekket deler av utgiftene sine sånn at de ikke går over ende, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Danskene erstatter tapte inntekter

Danmark har, som Norge, innført betydelige økonomiske støttetiltak etter å nærmest ha stengt ned deler av næringslivet.

En ordning som danskene har innført er at bedrifter som er beordret stengt kan få kompensert opp til 100 prosent av de faste kostnadene fra staten. Ordningen er anslått til å koste staten rundt 13 milliarder danske kroner i måneden

Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet tar nå til orde for å innføre noe liknende her til lands.

– Dette er jo bedrifter som må stenge ikke fordi de driver dårlig, men fordi de er blitt beordret til å stenge. Så en del av den dugnaden må nå være å se på modeller der de som får omsetningssvikt og må betale faste utgifter får en støtte fra fellesskapet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

Også finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet peker på tiltak i samme retning, men sier at også gårdeiere må bidra gjennom å redusere husleien i en periode.

– De store aktørene innen eiendom må også være med på dette spleiselaget, sier Listhaug til NRK.

Jobber med kompensasjonsordning

Regjeringen jobber nå på spreng med en ny runde krisetiltak som etter planen skal lanseres fredag.

Næringsminister Iselin Nybø sier til NRK at en av tiltakene de ser på er nettopp en kompensasjonsordning.

– Vi er i god dialog med næringslivsorganisasjonene NHO og Virke for å se på hvordan vi kan innrette en kompensasjonsmodell. Men detaljene i den er ikke klare, og det må vi komme tilbake på fredag. Men vi jobber altså med en kompensasjonsordning, sier Nybø.

Hun avviser at regjeringen har vært for sent ute med å se på en slik løsning.

– Regjeringen har hele tiden sagt at vi jobber i faser. Den første fasen handlet om de mest akutte tiltakene. Nå ser vi på ulike ordninger rettet mot de bedriftene som har hatt inntektsbortfall enten på grunn av smittevernstiltakene eller virusutbruddet, sier Nybø.

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener det er naturlig å se til andre land og tiltakene de har innført, men ønsker en norsk modell tilpasset norske bedrifter.

– Det er åpenbart at bedrifter som har fått yrkesforbud må få en kompensasjon for dette, men også andre bedrifter opplever stor svikt i inntjening på grunn av smitteverntiltakene. En av tre små og mellomstore bedrifter sliter allerede med å betale regninger som forfaller om kort tid, sier han.

Han mener det ikke holder å utsette skatter og avgifter alene:

– Bedriftene trenger kraftfulle tiltak, som kreditt og kontanter, og de trenger det nå, sier han.

Som med den første krisepakken, er det ventet at opposisjonen på Stortinget vil sette sitt preg på tiltakene gjennom forhandlinger før den gir sin støtte.