Her er korona-endringene som kommer fra neste uke

Regjeringen gjorde det i dag klart at trinn 4 av gjenåpningen utsettes med minst to uker. De har likevel bestemt å gjøre noen endringer allerede fra neste uke.

Disse justeringene gjøres i trinn 3 fra midnatt natt til 2. august:

I dag kan barn og unge delta på idretts- og kulturarrangementer, slik som kamper og stevner, på tvers av regioner og kretser. Nå blir det samme mulig også for voksne.

Bedrifter og organisasjoner som ønsker å ha sosiale tilstelninger for sine ansatte, slik som kick-off-samlinger, må i dag forholde seg til reglene om private arrangementer. Det betyr strengere begrensninger på antall deltagere enn faglige samlinger. Slike tilstelninger blir nå definert som et offentlig arrangement. Det er en forutsetning at arrangementet skjer i regi av en ekstern aktør.

Det gjøres unntak fra innreiserestriksjonene for mindreårige barn som reiser til Norge sammen med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjonene på annet grunnlag enn koronasertifikat. Passasjerferger som seiler fra et grønt land til et land med karanteneplikt uten å ta om bord nye passasjerer, skal ikke regnes som offentlig transport etter covid-19-forskriftens regler om unntak fra innreisekarantene for reisende med kortvarig opphold i områder med karanteneplikt.

Unge slipper smittekarantene

Fra 16. august vil barn og unge under 18 år stort sett bli unntatt plikt til smittekarantene, opplyser regjeringen.

Ungdom må fortsatt i smittekarantene når de er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen, som for eksempel en kjæreste.

– Dette øker risikoen for smitte i samfunnet, men det er en risiko vi er villig å ta for at barn og unge skal ha en så normal hverdag som mulig til høsten, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens koronapressekonferanse onsdag.

Unntaket fra smittekarantene gjelder bare hvis det gjennomføres testing i tråd med retningslinjer fra kommunen.

– Det vil bli utarbeidet en nasjonal veiledning om hvilket testregime kommunene bør ha. Hvis ikke testregimet gjennomføres har vedkommende plikt til karantene, opplyser regjeringen.

For personer over 18 år opprettholdes dagens plikt til smittekarantene, men kommunene får mulighet til å gjøre unntak og erstatte karantene med testing.

Endringer i fase 4

Selv om regjeringen ikke iverksetter trinn 4 nå, har de besluttet noen mindre justeringer i trinn 4 utover det som er kjent fra før.

Selv om disse ikke innføres nå, har regjeringen bestemt seg for å fortelle om dem med en gang, for å skape forutsigbarhet for dem som blir berørt av endringene.

Dette er justeringene i trinn 4 i regjeringens plan for gradvis gjenåpning:

Det kan være opptil 500 personer på private arrangementer.

Krav til kohorter på inntil 500 beholdes på arrangementer med koronasertifikat.

I trinn 4 økes antall deltakere på aktivitetsleirer og andre fritidstilbud som samler mange personer og varer over flere dager, fra 300 til 500 personer. Anbefalt gruppestørrelse økes i den sammenheng fra 40 til 50 personer.

Universiteter, høyskoler og fagskoler kan ha fysisk undervisning med unntak fra avstandskravet under selve undervisningen.

For arrangementer er det besluttet følgende endringer i trinn 4:

Oppheve innslippstopp kl. 24.00 på arrangementer med skjenkebevilling.

Oppheve krav til bordservering av alkohol på arrangementer. Det kreves i stedet sitteplasser til alle dersom det skal serveres alkohol på arrangementer med skjenkebevilling, men ikke på arrangementer som benytter koronasertifikat.

Oppheve avstandskrav på arrangementer med koronasertifikat.

Oppheve krav til 1 meter avstand for ikke-profesjonelle utøvere på kulturarrangement.

Forskriftsfeste at beskyttede personer i samme følge kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst på arrangement der fastmonterte seter benyttes.

Oppheve forbudet mot å sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter når man ikke kan holde 1 meter avstand i alle retninger.

Arrangørens plikt til å iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere skal gjelde også offentlige arrangementer uten bruk av faste, tilviste sitteplasser.