– Jeg tror utviklingen i andre land, både med tanke på smittesituasjonen og risikoen for mutasjoner, er det som i størst grad kan påvirke gjenåpningsplanen i Norge.

Det sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Hva som ligger i direktoratets egne anbefalinger, holder han tett til brystet.

For regjeringen har med seg ferske innspill fra Helsedirektoratet når de på nytt skal vurdere om det er på tide å gå til trinn fire i gjenåpningen – eller om det lønner seg å vente.

Svaret kommer antagelig på en pressekonferanse klokken 12.15 onsdag.

Da regjeringen 5. juli valgte å utsette trinn fire, etter råd fra FHI og Helsedirektoratet, varslet de at dette trinnet tidligst ville bli innført i slutten av juli eller begynnelsen av august.

Dette skal vurderes

Mange av de store lettelsene kom allerede i trinn tre. De sosiale møteplassene ble flere, og det ble mulig å være mer på skolen, jobb, trening og reiser.

Det er likevel noen som har en del å vinne på at trinn fire kommer før heller enn siden:

Arrangører: Mange har måttet avlyse blant annet konserter og festivaler. Noen lettelser har kommet i løpet av sommeren, og i trinn fire skal det etter planen fortsette i samme retning. Det betyr flere gjester og publikummere.

Mange har måttet avlyse blant annet konserter og festivaler. Noen lettelser har kommet i løpet av sommeren, og i trinn fire skal det etter planen fortsette i samme retning. Det betyr flere gjester og publikummere. Studenter: Allerede i trinn tre skulle studenter få være mer til stede i undervisningen. I trinn fire vil det kunne åpnes for fysisk undervisning gjennom høstsemesteret. Det vil også være færre avstandskrav.

Allerede i trinn tre skulle studenter få være mer til stede i undervisningen. I trinn fire vil det kunne åpnes for fysisk undervisning gjennom høstsemesteret. Det vil også være færre avstandskrav. Sosialt: I dag bør man ikke ha mer enn 20 gjester hjemme ut over dem som er «beskyttet». I trinn fire er det ikke lagt opp til antallsbegrensninger. Også på private arrangementer på offentlig sted skal antall vurderes.

I dag bør man ikke ha mer enn 20 gjester hjemme ut over dem som er «beskyttet». I trinn fire er det ikke lagt opp til antallsbegrensninger. Også på private arrangementer på offentlig sted skal antall vurderes. Idrett og kultur: Det har vært mulig å gjennomføre idretts- og kulturaktiviteter i trinn tre, med avstand og antallsbegrensninger. Planen er at flere av disse bortfaller i trinn fire.

Du kan lese mer om lettelsene i regjeringens plan for gradvis gjenåpning her.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror utviklingen i andre land er det som blir mest sentralt når regjeringen skal vurdere videre gjenåpning. Foto: Heiko Junge

Hvis trinn fire iverksettes, kan det likevel bli annerledes enn beskrevet her. For regjeringen kan velge å justere noen av tiltakene, slik de har gjort før.

– Vi må forvente at det også kan komme noen justeringer i trinn fire på noen områder, sier Nakstad.

Importsmitten skaper usikkerhet

Selv om mye tyder på at covid-19-epidemien fortsatt er under kontroll i Norge, gir delta-varianten en viss grad av usikkerhet. Det er denne varianten som nå dominerer i landet, og som har ført til en stigende smittetrend.

En av tingene som bidrar til usikkerheten og gjør gjenåpningen uforutsigbar, er importsmitten.

Smitten stiger i flere europeiske land. Det kan bety økt smitte i Norge. Flere nordmenn har reist på ferie utenlands i sommer, også blant dem som ikke er fullvaksinert.

– Vi kan få noe smittestigning blant delvis vaksinerte personer etter ferien. Samtidig har de fleste vært i land med lavt smittepress. Derfor tror vi at importsmitten vil være under god kontroll denne sommeren, sier Nakstad.

Erfaringer fra i fjor sommer kan spille inn når myndighetene nå vurderer nye lettelser. Den gangen fikk de kritikk for å ha åpnet for mye for fort. I løpet av høsten kom den andre smittebølgen for alvor over Norge.

Fagdirektør i Folkehelseinstituttet, Frode Forland, ser en økning i importsmitte. Særlig øker smitten fra land som nå er markert røde på kartet.

Fagdirektør i FHI, Frode Forland, sier det er en økning i importsmitte den siste tiden. Foto: terje pedersen

– Reiseaktiviteten er større, og vi må vente noe mer smitte inn i landet, sier Forland.

Ikke alle har fått første dose

Større sosiale arrangementer og sammenkomster har ført til smitte og sykehusinnleggelser i flere land – og det spesielt blant uvaksinerte.

Rundt tjue prosent av de over 18 år i Norge har ennå ikke fått første vaksinedose, ifølge Forland. Disse er mest utsatt om det skulle komme en fjerde smittebølge.

– Nesten all smitteøkning nå er blant yngre voksne. Delta-varianten er mer smittsom, og kan sannsynligvis gi en økt forekomst av alvorlig sykdom blant uvaksinerte, sier han.

FHI har likevel vurdert at det er lav risiko for at det blir like store smittetall som ved tidligere bølger dersom smitten øker de neste månedene. Noe Nakstad ser ut til delvis å stille seg bak.

– Vi har fortsatt regulering av arrangementer, og folk flest er flinke til å følge smittevernråd. Det viktigste nå er at folk fortsetter å holde seg hjemme hvis de er syke og at de tester seg, sier han og legger til:

– Men hvis vi slutter å følge disse smittevernrådene, eller kommunenes kapasitet til å teste og smittespore settes på strekk, kan delta-varianten utvilsomt spre seg raskt også i Norge.