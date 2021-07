Reagerer på misvisende SMS fra Helsedirektoratet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag kom de oppdaterte reisereglene fra regjeringen.

På ferie i Kreta fikk Roar Brekke følgende SMS fra Helsedirektoratet klokken 14.25 i dag:

«Til deg som er på reise i Kreta, Hellas: Det er økende smitte i området. Dette vil medføre 10 dagers reisekarantene med krav om opphold på karantenehotell for deg og ditt reisefølge f.o.m. natt til 26. juli klokken 00:00. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-innreiserestriksjoner-karantenekrav-og-krav-om-karantenehotell-for-flere-land-og-omrader/id2866536/»

Men Roar Brekke hadde allerede sjekket at det ikke kunne stemme..

Han har status som beskyttet etter første dose med koronavaksine. Dermed skal han ikke på karantenehotell, men ha karantene hjemme.

– Når 60 prosent har fått første dose og ikke skal på karantenehotell, så kunne de kostet på seg en setning til, sier Brekke.

Helsedirektoratet: – Et begrenset format

Helsedirektoratet svarer til NRK at det står riktig informasjon i lenken som ligger ved sms-en.

Her står det et stykke ned på siden:

«Er du fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et gyldig norsk eller europeisk koronasertifikat med QR-kode? Da kan du reise inn til Norge, du er unntatt innreisekarantene og trenger ikke å ha med attest på negativ test, fylle ut innreiseregistreringsskjema eller ta test på grensen. Dette gjelder uavhengig av hvilket land du kommer fra.»

Det står imidlertid ikke noe om dem som har fått én vaksinedose. Det finner du om du klikker deg videre på en annen side.

Her står det at det er unntak fra karantenehotell dersom man er beskyttet. Og så en ny lenke til hvem som defineres som beskyttet.

Helsedirektoratet tar likevel ikke selvkritikk på dårlig kommunikasjon.

– Ser du at SMS-en kunne vært formulert bedre?

– Jeg tror ikke jeg skal gå inn på det. Den er ikke rettet mot deg eller naboen. Den går til samtlige. SMS er et begrenset format. Det viktigste er å gjøre oppmerksom på at det skjer en endring, og så er det lurt å lese det som står i lenken, svarer fungerende kommunikasjonsdirektør Finn Oluf Nyquist til NRK.

SKIFTER FARGE: Fredag kom det oppdaterte fargekoder og reiseregler.

– Så vanskelig burde det ikke være

Roar Brekke er ikke imponert.

– Jeg har latt meg forundre og frustrere over så mye forvirrende informasjon det har vært i aviser, fra regjeringen og på Helsenorge.

– Helsedirektoratet sier de ikke kan fortelle alt i SMS-en?

– I stedet for å toe sine hender, og be folk klikke seg videre, så kunne de løst dette bedre. Så vanskelig burde det ikke være. Jeg er vant til å jobbe med tekst og jobber som standupkomiker. Det er mulig jeg kan bruke det her som materiale i det minste, humrer Brekke.