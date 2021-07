Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Innreisereglene gjelder ikke for fullvaksinerte eller de som har hatt koronaviruset innen de siste seks månedene.

Hver fredag oppdaterer regjeringen innreisekartet basert på vurdering fra Folkehelseinstituttet. Dette kartet skiller seg fra EUs eget smittekart.

Dersom du reiser fra et grønt land, men mellomlander i et land med strengere karantenekrav (oransje, rødt, mørkerødt) er det innreisereglene fra landet du mellomlander i som gjelder når du ankommer Norge.

Utenriksdepartementet (UD) fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia.

Personer som kommer fra land med oransje, rød status må testes på grensen og må i karantene. Mørkerøde land krever at karantenen gjennomføres på karantenehotell.

Fra førstkommende mandag, altså 26. juli, gjelder disse endringene:

Land i Europa

Land som går fra grønn til oransje: Estland, Liechtenstein og Sveits

Land som får i tillegg krav til karantenehotell: Nederland og Spania (går fra rød til mørkerød).

Følgende land fortsetter å være grønne: Bulgaria, Grønland, Island, Italia, Kroatia, Latvia, Litauen, Polen, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike.

Følgende land fortsetter å være oransje eller røde eller går fra oransje til å bli røde (de samme reglene gjelder for oransje og røde):

Oransje: Belgia og Frankrike.

Røde: Andorra, Færøyene (endret fra oransje), Hellas (endret fra oransje), Irland (endret fra oransje), Luxembourg, Malta (endret fra oransje), Monaco (endret fra oransje) og Portugal.

Følgende land fortsetter å være mørkerøde: Kypros og Storbritannia.

Koronasertifikatet Ekspandér faktaboks Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun og om du har en ny, negativ test.

Europeiske land som er koblet til EUs løsning, vil nå kunne verifisere det norske koronasertifikatet på sine grenser.

Ordningen gjør at fullvaksinerte, eller dem som har hatt korona, slipper testkrav, karantene og innreiseregistrering.

I mange land slipper også uvaksinerte karantene, så lenge man kan vise til en negativ test.

Norden

De nordiske landene vurderes på et regionalt nivå ettersom det er mer tilgang til data fra disse områdene.

Sverige

Det gjøres ingen endringer angående regioner i Sverige denne uken.

Regioner som forblir grønne: Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro og Östergötland.

Regioner som er oransje eller røde: Norrbotten (oransje) og Värmland (rød).

Danmark

Det gjøres endring i region Syddanmark i Danmark som nå går fra grønt til oransje nivå.

Dette innebærer at det fra 26. juli er innreiserestriksjoner og karantenekrav ved innreise fra alle regioner i Danmark, med unntak av Grønnland.

Regioner som går fra grønn til oransje: Syddanmark

Regioner som fortsatt er oransje eller røde: Midtjylland, Nordjylland og Sjælland (oransje), Hovedstaden, inkludert København (rød).

Finland

Det gjøres endringer i innreiserestriksjoner og karantenekrav for to regioner i Finland fra 26. juli.

Regioner som går fra grønn til oransje: Birkalands SVD, Kajanalands SVD.

Følgende regioner forblir grønne: Mellersta Finlands SVD, Mellersta Österbotten SVD, Södra Savolax SVD, Östra Savolax SVD, Centrala Tavastlands SVD, Lapplands SVD, Länsi-Pohja SVD, Norra Karelens SVD, Norra Österbottens SVD, Norra Savolax SVD, Satakunda SVD, Södra Karelens SVD, Syd-Österbottens SVD, Vasa SVD og Åland.

Regioner som fortsatt er oransje eller røde: Helsingfors och Nylands SVD, Egentliga Finlands SVD, Kymmenedalens SVD og Päijat-Häme SVD (alle oransje).

Øygrupper i Europa

Enkelte øygrupper blir vurdert særskilt for å kunne legge til rette for trygg reising til øyer som er populære reisemål for nordmenn. Gjennom pandemien har flere av de aktuelle øyene hatt en annen smittesituasjon enn på fastlandet.

Følgende øygrupper blir oransje eller røde:

Korsika, Frankrike (rød)

Nordlige egeiske øyer, Hellas (oransje)

Sardinia, Italia (oransje)

Sicilia, Italia (oransje)

Dermed er det ingen utvalgteøygrupper som forblir grønne etter 26. juli.

Følgende øygrupper får i tillegg krav til karantenehotell (går fra rød til mørkerød):

Balearene (Spania)

Kreta (Hellas)

Følgende øygrupper forblir røde eller oransje:

Azorene, Portugal (rød)

De joniske øyer, Hellas (går fra oransje til rød)

Kanariøyene, Spania (rød)

Madeira, Portugal (oransje)

Sørlige egeiske øyer, Hellas (går fra oransje til rød)

Lilla land

FHI vurderer hvilke land og områder på EUs tredjelandsliste som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler ved reiser til Norge, som å slippe karantenehotell. Disse landene omtales som «lilla land».

Ikke lenger lilla land: Israel, Japan, Montenegro og Sør-Korea

Disse landene og områdene forblir lilla: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore og Taiwan.