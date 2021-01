Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Selv om det er blitt obligatorisk med koronatest når man kommer med fly fra røde land, drar 40 prosent rett fra Gardermoen uten å teste seg.

Helsedirektør Bjørn Guldvog har meldt om sprengt kapasitet ved grensestasjoner som følge av tiltaket om obligatorisk testing. Grensekommuner har derfor blitt bedt om å sende de reisende videre for test i oppholdskommunen.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen mener tiltaket om obligatorisk testing har skapt kaos.

Nå slår han full alarm.

– Det er ikke godt nok at man ikke klarer å stoppe denne lekkasjen. Vi er nødt til få oversikt, for dette holder rett og slett ikke. Vi vet at importsmitte er en betydelig utfordring, men lar likevel reisende gå rett gjennom flyplassen uten å teste seg, sier han til Dagbladet.

Tusenvis dropper koronatest på flyplassen.

På Gardermoen har rundt 4 av 10 passasjerer som har ankommet etter at det ble innført obligatorisk testing 2. januar, latt være å teste seg på den gratis teststasjonen på flyplassen, ifølge tall NTB har fått fra Ullensaker kommune.

VG har også gått gjennom disse tallene, og skriver at over 6.200 personer droppet å teste seg på flyplassen etter å ha kommet fra utlandet i perioden 2.–7. januar.

I møtereferatet fra Beredskapsgruppa, kommer det frem at helsedirektør Bjørn Guldvog slo alarm om at pågangen ved flere grensestasjoner har vært større enn kapasiteten. Dette gjaldt særlig Oslo Lufthavn Gardermoen og grenseovergangen ved Svinesund.

Det har ført til køer og trengsel ved grensestasjonene. Derfor sier Helsedirektoratet at grensekommuner som ikke har kapasitet til å koronateste alle som kommer til Norge, er bedt om å sende folk videre for testing i kommunen de skal reise til.

LANGE KØER: Nye testregler fører til store oppsamlinger med folk på Gardermoen flyplass. Foto: Marcus Liebold / Privat

Fredag 8. januar sendte Oslo Kommune en bekymringsmelding til regjeringen.

– Vi i kommunene har ikke oversikt om hvem som tester seg og hvem som ikke tester seg på flyplassene. I dag kan reisende fra røde land bare gå forbi testkøen på Gardermoen uten at vi får beskjed om at vedkommende skal testes av kommunen, sier arbeids- og sosialbyråd i Oslo kommune, Rina Mariann Hansen.

Kommunen frykter også at mange av dem som kommer til Oslo, ikke gjennomfører karantene på et karantenehotell.

Kommunene vil ta stikkprøver av reisende

Justisminister Monica Mæland har at kommunene vil ta stikkprøver for å forsikre seg om at reisende overholder testplikten.

Justisminister Monica Mæland sier det er en politisak hvis noen bryter kravet om obligatorisk testing. Foto: Berit Roald / NTB

– Målet er selvsagt at vi skal håndheve dette. De aller fleste skal kunne testes ved ankomst, mens resten må teste seg innen 24 timer etter ankomst i kommunene hvor de skal oppholde seg i karantenetida.

– Kommunene kommer til å ta stikkprøver basert på innreiseregistreringen som de reisende gjennomfører. Dette for å sikre at alle faktisk tester seg. Det er jo slik at politiet får tips om personer som ikke respekterer reglene, og da risikerer man saftige bøter.

