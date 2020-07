Raymond Johansen advarer mot å dytte MDG mot høyre

I fem år har Raymond Johansen (Ap) ledet et Oslo-byråd der han regjerer sammen med SV og MDG.

På direkte spørsmål fra NRK om han ser for seg at Arbeiderpartiet også kan sitte i regjering med MDG etter stortingsvalget neste år, svarer han følgende:

– Vi må i hvert fall ikke dytte MDG mot høyre.

– Er det en fare for det?

– Det er måten å snakke om det på. Vi har et respektfullt, godt samarbeid med MDG her i Oslo. Jeg innser at det alltid er annerledes å samarbeide nasjonalt, hvor olje- og gasspolitikken blant annet fører til en ganske stor avstand.

– Men man må snakke godt og respektfullt om hverandre. Miljøbevegelsen er en voldsom kraft, en av de største internasjonale bevegelsene vi har. Der må sosialdemokratiet også være med, sier Johansen.

Støre sier nei

Samtidig har Johansens egen partileder Jonas Gahr Støre gjentatte ganger avvist et forpliktende samarbeid med MDG i regjering.

Støre har tidligere sagt til NRK, og senest tirsdag gjentok han overfor Klassekampen, at han ikke vil danne regjering med MDG eller Rødt.

– Ap vil utvikle den største næringen vår, MDG vil avvikle den. Da er det vanskelig å sitte i regjering sammen, sa Støre og siktet til oljeindustrien.

NEI TIL MDG: Jonas Gahr Støre avviser et regjeringssamarbeid med MDG i motsetning til Raymond Johansen i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Forpliktende avtaler

Ap-toppen i Oslo, som også var partisekretær og en del av partiledelsen sentralt i mange år, er ikke like avvisende.

– Jeg mener absolutt at det fins store muligheter for et godt samarbeid på en rekke saker med MDG. Om det er et regjeringssamarbeid eller ikke, det er nå en annen skål.

– Men å finne et konstruktivt samarbeid, gjerne med avtaler, det mener jeg er fornuftig, sier Raymond Johansen.

Følere fra høyresiden

I Oslo gikk MDG til valg på fortsatt rødgrønt byråd i fjor høst. Likevel hadde både Høyre og Venstre følere ute for å prøve å lokke De Grønne over på sin side etter det borgerlige valgnederlaget.

I rikspolitikken vil ikke MDG si hvilken side de tilhører. Derfor tror Johansen det samme vil skje der.

– Det må vi regne med. Måten for eksempel Senterpartiet snakker om MDG på for å ta enda flere Fremskrittsparti-stemmer i distriktene, er man ikke tjent med på sikt, sier Oslos byrådsleder.

Strid om distriktspolitikken

I distriktspolitikken er Sp og MDG i flere saker som hund og katt, enten det gjelder ulv, drivstoffpriser eller utnyttelse av naturressursene.

I et mye omtalt intervju med Dagbladet i november i fjor ba nyvalgt leder av Senterungdommen, Torleik Svelle, MDG legge fra seg den distriktsfiendtlige «dritten».

– Det er MDGs politikk som er skremmende, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum om kritikken fra Oslos byrådsleder.

– Det er en sentraliserende politikk. Jeg har merket meg at Raymond Johansen og deler av Arbeiderpartiet har latt seg fascinere av den politikken, men det er feil for norsk industri og verdiskapning.

– Skal vi ha skogbruk, industri, transport og arbeidsplasser i hele landet, er MGDs løsninger feil, sier Vedum.