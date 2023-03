Raudt vil auke skatten til næringslivet

– Vi kan ikkje ha det slik at milliardformuar og matkøar veks samtidig i eit og same land, seier Marie Sneve Martinussen, finanspolitisk talsperson og nestleiar i Raudt.

Raudt vil auke skatten til rike bedrifter og gi meir til dei fattigaste. Onsdag lanserer Raudt forslaget til skattereform under tittelen. «Tett skattehola for dei rike – styrk velferda for alle.»

– Vi treng ei rettferdig skattereform som gjer at vi kan finansiere sterke velferdsgode og at vi også kan løfte inntekta til dei som har aller minst i Noreg, seier Martiniussen.

Auke skattane til bedriftene

NRK kan no fortelje om nokon av dei viktigaste grepa i skattereforma. Raudt vil:

Auke selskapsskatten frå dagens 22 prosent til 28 prosent – det same skattenivået som var under Stoltenberg.

– Fjerne skattesubsidiet på finansskatten som vil innebere å auke særskatten for finansnæringa frå dagens 3 prosent til 9 prosent. HAR RÅD: bedrifter med overskot har råd til å betale meir i skatt, seier Marie Sneve Martinussen i Raudt Foto: Ihne Pedersen

– Vi har eit historisk lågt nivå på skatten som selskap betaler på overskota sine. Vi foreslår å heve skatten til slik det var under Stoltenberg-regjeringa, i tillegg til å fjerne ein skattesubsidie som finansnæringa har, påpeikar Martiniussen.

Partiet foreslår å auke skattane i ein opptrappingsplan der skattane blir auka med eitt prosentpoeng årleg – fram til 2029.

På den måten reknar partiet med at det kan vere mogleg å få inn 30 milliardar kroner ekstra årleg til statskassa.

Ikkje rett

Næringslivets Hovedorganisasjon er kritiske til skatteforslaget til Raudt.

– Dette er heilt feil veg å gå og dette er noko vi sterkt åtvarar mot, seier sjeføkonom Øystein Dørum.

NHO meiner at skattetrykket til næringslivet totalt sett er for høgt.

– Raudts forslag vil bety at det blir mindre attraktivt for utanlandske selskap å drive verksemd og ha arbeidsplassar i Noreg og det vil bli meir attraktivt for bedrifter som allereie er i Noreg å leggje heile eller deler av verksemda ut av landet, seier Dørum.

NHO fryktar at auka skattetrykk kan få store konsekvensar

– Kapital er mobilt, selskapa lokaliserer seg der dei får høgast avkastning på kapitalen og flyttar produksjonen dit skattenivået er lågast, seier han.

Foto: Berit Roald

Gratis tannlege til alle

Av 30 milliardar i ekstra skattepengar vil Raudt bruke 13–14 milliardar kroner på ei tannhelsereform. Partiet vil også auke alle minstesatsane til NAV slik at støtta svarer til fattigdomsgrensa på 270.000 kroner, fortel Martiniussen.

– Slik får ein råd til å innføre gratis tannhelse for alle og også gjere at fleire hundretusen som lever under fattigdomsgrensa får auka inntekt, seier ho.

Sjeføkonom Dørum i NHO meiner at ein i staden for å vere oppteken av å krevje inn meir i skatt, heller burde sjå på korleis staten bruker pengane sine, og å få ned delen av det offentlege av BNP.

Ein bør sjå på om offentlege midlar kan brukast smartare enn i dag, seier Dørum.

Skatteskjerpinga til Raudt vil på sikt få uheldige konsekvensar for skatteinngangen, meiner NHO. Selskap vil merke den auka skatterekninga og få mindre overskot, påpeikar Dørum.

– På lengre sikt vil forslaget til Raudt påverke sjølve skattegrunnlaget, slik at dei ikkje får inn dei 30 milliardane dei legg til grunn.