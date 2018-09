Raja: – Listhaug advarer mot noe som aldri skjer i Norge

– Jeg vokste opp og følte at jeg ikke tilhørte samfunnet; at jeg var en dårlig del som ikke kunne bidra. Nå som jeg er blitt voksen ser jeg på det Listhaug snakker om, for det er veldig mange ungdom i Norge i dag som føler det slik som meg den gang. Listhaugs retorikk er som en knyttneve gjennom tv-skjermen, sa Raja under Debatten på NRK.

Ifølge Listhaug, som skal lede utvalget som skal stake ut veien for Frps innvandringspolitikk, mener Rajas uttalelse viser en politiker som «ikke ønsker å diskutere de vanskelige tingene.»

– Jeg skjønner det kan være utfordrende når man diskuterer helt reelle problemer. Hvis du synes det jeg sier er mer problematisk enn svenske tilstander; som altså er bilbranner, drap på åpen gate, gettoer, gjenger som terroriserer hele bydeler, parerte Listhaug.

– Du må slutte med dette her, og forholde deg til hva som er realiteten. Realiteten er at vi har problemer i Norge på innvandringsområdet. Folket føler de blir fanget inne i egen bydel på grunn av problemene, svarte Listhaug.

Listhaug: Hører heller på politiet enn på Abid Raja

– Dette skjer ikke i Norge

Ifølge Raja bør Sverige holdes utenfor den norske debatten.

– Hver gang Listhaug bringer inn svenske tilstander i den norske debatten, forvrenger hun debatten og dikter opp en forestilling. Dette skjer ikke i Norge. Vi er ikke i nærheten av svenske tilstander i Norge, sa Venstres stortingsrepresentant..

– Hva med bilbrannene, eller at mange lokalmiljøer i Oslo øst føler seg utrygge, miljøer der det nesten ikke bor etniske nordmenn og familier som blir beskutt i biler, og ungdommer som selger dop til ungene våre? svarte Listhaug.

– Dette må vi tørre å diskutere istedenfor å stikke hodet i sanden.

– Går i feil retning

– Svenske tilstander er fortsatt langt unna Norge. Vi må snakke om norske forhold. Her går det veldig bra. Vi har mye lavere kriminalitet enn i Sverige. Du skaper et bilde av at det ikke er trygghet i Oslo. Det er feil, sa Raja.

Ifølge Listhaug lærte «studieturen» hun hadde til Sverige henne at det er viktig å stoppe en utvikling når det begynner å gå i feil retning.

– Vi ser at utviklinga går i feil retning, så det kan skje i Norge i framtida. Tempoet i innvandringa til Norge er altfor høy, og derfor må vi begrense antallet.