Helsedirektoratet har vedtatt stenging av ei rekke verksemder for å stoppe spreiing av koronaviruset. Mange psykologar kan likevel fortsette sin verksemd på visse vilkår.

Psykologforeningen har fått avklart følgjande punkt med Helsedirektoratet måndag 16.3:

1. Avtalespesialistar

Vedtaket gjeld ikkje for psykologar i spesialisthelsetenesta. Dette inkluderer avtalespesialistane. De må på lik linje med spesialisthelsetenesta dessutan følge retningslinjer frå Folkehelseinstituttet for å hindre smittespreiing. Det betyr at avstand mellom terapeut og pasient må vere over to meter under konsultasjonen og mellom pasient og andre i fellesområde som venterom og liknande. Det skal ikkje liggje føre mistanke om smitte eller fare for dropesmitte. Vidare må rutinar som handvask og reinhald vere gode og følgjast nøye.

2. Andre psykologar

Når det gjeld psykologar utanfor spesialisthelsetenesta krev vedtaket at de kan vareta myndigheitene sine pålegg om smittevern for at de skal kunne fortsette verksemda. Dermed gjeld i praksis det same for dei som for avtalespesialistane, altså at avstand mellom terapeut og pasient skal vere meir enn to meter under konsultasjonen og mellom pasient og andre i fellesområde som venterom. Det skal ikkje liggje føre mistanke om smitte eller fare for dropesmitte. Vidare må rutinar som handvask, reinhald vere gode og følgjast nøye.

Anbefaler å bruke digitale løysingar

Psykologforeningen anbefaler framleis at man vurderer og i den grad det er mogleg nyttar alternative måtar å drive terapi på, for eksempel gjennom telefon eller videokonsultasjon. Men det er altså ikkje forbod mot terapi som skjer ved fysisk oppmøte, så framt pålegga om smittevern kan bli oppfylt.

Pasientar bør uansett kontakte sin behandlar for å avklare korleis timar eventuelt vil gjennomførast.

Henta frå Psykologforeningen