PST sikter spionmistenkt i Tromsø for ulovlig etterretning

Mandag ble mannen i 30-årene som utgir seg for å være en brasilianske statsborger pågrepet på vei til jobb på Universitetet i Tromsø, mistenkt for å være en russisk spion med falsk identitet.

Mannen er nå siktet for straffelovens § 121 – ulovlig etterretning som kan skade grunnleggende nasjonale interesser. Han har også vært mistenkt for ulovlig etterretning som kan skade andre staters sikkerhetsinteresser.

§ 121.Etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter Ekspandér faktaboks Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som til fordel for en fremmed stat, terrororganisasjon eller uten aktverdig grunn samler inn eller setter seg i besittelse av en hemmelig opplysning som, om den blir kjent for en slik stat, terrororganisasjon eller for øvrig avsløres, kan skade grunnleggende nasjonale interesser som gjelder a. forsvars-, sikkerhets- og beredskapsmessige forhold, b. de øverste statsorganenes virksomhet, sikkerhet eller handlefrihet, c. forholdet til andre stater, d. sikkerhetsopplegg for fremmede staters representasjon og ved større nasjonale og internasjonale arrangementer, e. samfunnets infrastruktur, så som mat-, vann- og energiforsyning, samferdsel og telekommunikasjon, helseberedskap eller bank- og pengevesen, eller f. norske naturressurser.

PST mener mannen er en såkalt «illegalist». Det vil si en person som har bygd seg opp en identitet som vanlig borger, mens han i det stille jobber for utenlandsk etterretning.

Ifølge PST har mannen utgitt seg for å være brasiliansk statsborger, men egentlig er russisk og jobber for en av de russiske etterretningstjenestene.

NRK har vært i kontakt med mannens forsvarer Thomas Hansen, som sier han foreløpig ikke har fått beskjed om siktelsen, og ikke vil kommentere noe før han har fått det bekreftet.

Nekter straffskyld

Gjesteforskeren ved UiT ble tirsdag bestemt internert i påvente av utsendelse fra Norge. Mannen er altså i forvaring som et sikringstiltak foretatt av myndighetene.

Nord-Troms og Senja tingrett viste til at det var konkrete holdepunkter for å frykte at mannen ville unndra seg utsendelse, og at han hadde fått inndratt oppholdstillatelsen i Norge.

Mannen anket ikke rettsvedtaket om interneringen.

Forsvarer Thomas Hansen opplyste at mannen vil akseptere å bli utvist fra Norge, dersom det vedtas.

Den siktede har tidligere nektet straffskyld, ifølge sin forsvarer. Mannen står fast på at han ikke er russisk spion, men en brasiliansk statsborger som kom til Norge for å være forsker ved universitetet.

Jobbet med samfunnssikkerhet og hybrid krigføring

Mannen var gjesteforsker ved UiT hvor han var del av forskningsgruppen «The Grey Zone».

Gruppen tar for seg temaer som samfunnssikkerhet, beredskap og hybride trusler.

Gruppeleder for prosjektet er sikkerhetsforsker Gunhild Hoogensen Gjørv, som tidligere denne uken fortalte til NRK at mannen selv tok kontakt med universitetet.

– Han kom til oss på grunn av sin interesse for større spørsmål rundt sikkerhet i nord, sa hun.

Ifølge Gjørv har mannen gått gjennom de vanlige prosedyrene for å få plass på universitetet. Det er ingenting unormalt ved måten mannen henvendte seg til universitetet på.

Han skal heller ikke ha oppført seg mistenkelig på en måte som var synlig for de kollegene NRK har vært i kontakt med så langt.