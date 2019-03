Wara om truslene: – Ubehagelig og skremmende

Natt til søndag ble bilen til justisminister Tor Mikkel Wara satt i brann rett utenfor familiens hjem i Oslo.

Det var den femte truende hendelsen rettet mot justisministeren og hans familie siden desember, men det er fortsatt ingen mistenkte i saken.

Huset til Wara-familien er overvåket. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Wara har vært bortreist, men var tilbake på Stortinget i dag. Der mottok han flere støtteerklæringer fra talerstolen før han møtte pressen i vandrehallen.

– Opplevelsen er selvfølgelig både ubehagelig og skremmende, men vi har samtidig insistert på å fortsette livet som før i størst mulig grad, sier Wara.

Wara sier han ikke frykter for sin egen sikkerhet.

– Jeg har ikke innsyn i etterforskningen, men jeg opplever at politiet gjør en god jobb, både med etterforskningen og med å ivareta min sikkerhet. Jeg har ikke noe behov for å kritisere dem på det området. Vi føler oss ivaretatt, og håper selvfølgelig at vi finner en løsning og en oppklaring i saken, sier han.

Justisministeren har mottatt en rekke trusler og opplevd ubehagelige hendelser ved hjemmet sitt i Oslo Du trenger javascript for å se video. Justisministeren har mottatt en rekke trusler og opplevd ubehagelige hendelser ved hjemmet sitt i Oslo

Overvåket

Det var en forbipasserende som varslet politiet natt til søndag. Brannen ble raskt slukket, og bilen ble tauet bort.

PST har gitt saken høyeste prioritet.

– Dette er hendelser vi betrakter som svært alvorlige. Det berører demokratiet og virksomheten til en statsråd i Norge, og derfor har saken høyeste prioritet, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland til NRK mandag.

Væpnet politi holder vakt utenfor Wara-familiens hus. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Huset til Wara-familien er kameraovervåket, og etter det NRK kjenner til eksisterer det bilder av åpne flammer i eller like ved bilen.

Det er imidlertid ikke kjent om noen personer er fanget opp på bilder eller video.

– Det er kameraer rundt hjemmet mitt, og det har vært det en god stund. Kameraene politiet ba om å få sette opp, ble satt opp. Så er det alltid en løpende diskusjon om hvor tett og nært man vil ha dem. Jeg lever med ganske tett vakthold, og føler at huset er beskyttet, sier Wara.

Wara vil ikke spekulere i hvem som står bak.

– Det er en løpende utvikling hele tida. Politiet må velge hvilken informasjon som er naturlig å gå ut med. Slike hendelser påvirker jobben som statsråd, men det er viktig at de som gjør dette ikke får sette dagsorden for mine uttalelser eller min aktivitet, sier han.