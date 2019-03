Basestasjoner, bomstasjoner og veikameraer sjekket: Ingen tekniske spor rundt Waras hus

I tillegg til at området rundt eiendommen undersøkes, er også huset til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) kameraovervåket.

Etter det NRK får opplyst, eksisterer det bilder der åpne flammer er synlige på eller i bilen. Det er ikke kjent for NRK om det er personer på disse overvåkningsbildene.

Natt til søndag ble bilen til justisministeren satt i brann rett utenfor familiens hjem i Oslo. Det var en forbipasserende som varslet politiet natt til søndag. Brannen ble raskt slukket, og bilen ble tauet bort.

Det var den femte kjente truende hendelsen rettet mot justisministeren og hans familie siden desember, men det er fortsatt ingen mistenkte i saken.

Store undersøkelser uten funn

Etter det NRK erfarer er det hentet inn data fra basestasjoner, bomstasjoner, kameraer langs veier og kameraer i området rundt huset til justisministeren. Busser og taxier som har kjørt i området skal også være sjekket, men ingen av disse etterforskningsskrittene skal ha ført politiet noe nærmere hvem som kan stå bak anslagene mot justisministeren.

«RASISIT»: 6. desember skjedde den første truende hendelsen. Justisministerens hus og bil ble tagget ned med hakekors og beskyldninger om rasisme. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Truslene mot Wara har ifølge PST-sjef Benedicte Bjørnland høyeste prioritet. PST ønsker i dag ikke å kommentere saken, men tidligere i uken uttalte Bjørnland seg:

– Status er at disse sakene har høyeste prioritet i PST. Det er saker som ikke har gitt spor knyttet til konkrete mistenkte, men vi snur hver stein, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland til NRK på mandag.

«Teknisk svikt»

Justisministerens samboer skriver i kommentarer på sin offentlige Facebook-profil at «Vi har bra vakthold men det har vært tekniske svikt», og «Det er ikke mangelfull overvåkning her, bare mangelfull teknisk kontroll på tingene».

Justisministeren selv ønsker ikke å uttale seg om en eventuell teknisk svikt.

– Detaljer om min sikkerhet kan jeg ikke – og vil jeg ikke – kommentere. Disse spørsmålene må rettes til politiet, sier han til NRK.

NRK har også gitt Waras samboer anledning til å utdype opplysningene, men har ikke fått noe svar.

OVERVÅKET: Boligen til justisminister Tor Mikkel Wara er kameraovervåket etter flere truende hendelser. Natt til søndag ble en bil som tilhører familien påtent i oppkjørselen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Sikkerhetsselskapet Stanley Security har bekreftet at de jobber på oppdrag for politiet på den aktuelle adressen. Sikkerhetsfirmaet ønsker ikke å kommentere saken og henviser til Oslo-politiet.

– Har det vært tekniske problemer med overvåkningskameraene hos justisministeren?

POLITISJEF: Johan Fredriksen, sjef for felles enhet for operativ tjeneste i Oslo politidistrikt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi opprettholder stedlig vakthold inntil videre. Når det gjelder tekniske og operative tiltak for øvrig har vi ingen kommentarer, sier Johan Fredriksen, sjef for felles enhet for operativ tjeneste i Oslo politidistrikt.

Justisminister Wara sa tirsdag at han ikke frykter for sin egen sikkerhet etter den siste hendelsen, bilbrannen utenfor familiens hus.

– Jeg har ikke innsyn i etterforskningen, men jeg opplever at politiet gjør en god jobb, både med etterforskningen og med å ivareta min sikkerhet. Jeg har ikke noe behov for å kritisere dem på det området. Vi føler oss ivaretatt, og håper selvfølgelig at vi finner en løsning og en oppklaring i saken, sier han.