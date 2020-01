Prinsdal-drapssiktet svarte på telefon: – Kjenner ikke til hendelsen

Mannen ble ifølge sin forsvarer pågrepet i 21-tiden onsdag kveld. Halvannen time senere satt han i arrest og fikk da ringe advokaten sin.

– Han skjønner ikke hvorfor han er arrestert og sitter nå i avhør, sier John Christian Elden i Advokatfirmaet Elden DA.

FORSVARER: John Christian Elden er advokat for 18-åringen. Foto: Nadir Alam / NRK

Vitnet

18-åringen vitnet i en annen sak i Oslo tingrett denne uken. Politiet undersøker motivet i Prinsdal-saken, men de har ikke kommentert om de knytter denne saken til drapet i Prinsdal i Oslo fredag kveld.

– Vi er tilbakeholdne med informasjon nå. Det er en krevende sak med mye informasjon. Det kan også bli flere som blir siktet i saken, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt.

POLITIINSPEKTØR: Grete Lien Metlid Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Fra før ble en 21 år gammel mann siktet tirsdag for drapet på Halil Kara. Han er fortsatt på frifot og etterlyst både i Norge og utlandet etter drapet i Prinsdal. Politiet gikk først ut og sa at gjerningsmannen hadde arabisk utseende. Siden har ikke politiinspektør Metlid ønsket å bekrefte dette, men sier at han hadde tildekket ansikt.

Nå knytter altså politiet to unge menn til drapet. 18-åringen er ifølge sin forsvarer siktet for medvirkning til drap.

DREPT: Halil Kara ble 21 år. Foto: Privat

– Det er ikke beskrevet hvordan han skal ha medvirket eller hva han skal ha gjort etter politiets oppfatning, sier Elden.

Siktede svarte på telefon

Noen timer før pågripelsen snakket NRK med 18-åringen.

– Nei, jeg kjenner ikke til hendelsen, sier 18-åringen.

– Du kjenner ikke til de involverte?

– Nei, ikke de involverte.

– Ikke han som ble drept eller noen?

– Jeg har ikke kjent ham, har bare hørt om navnet hans.

– Kjenner du en som heter NN (siktede som ikke er pågrepet, red. anm.)?

– Nei, jeg kjenner ham ikke, men jeg har bare visst om ham siden han er fra nærområdet.

En mann ble også skadet etter drapet. Etter skytingen oppsto det basketak mellom gjerningsmannen og tre unge menn som var sammen med drapsofferet.

En av disse mennene ble knivstukket flere ganger av gjerningsmannen. Etter hendelsen klarte gjerningsmannen å forsvinne fra åstedet til fots.