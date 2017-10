Dette står i Samferdselsdepartementets forslag til statsbudsjett:

Posten har som følge av sterkt fallende brevvolum på grunn av digitalisering, gjennomført betydelige omstillinger innenfor postvirksomheten de siste 20 årene.

Brevvolumene er mer enn halvert siden 2000 og er ventet å falle betydelig også framover. I mange land med en tilsvarende utvikling er leveringspliktig posttilbyder i en svært vanskelig økonomisk situasjon, og flere land gjennomfører nå endringer for å tilpasse seg utviklingen.

Norden har kommet langt i digitaliseringen. Kostnadene for Postens landsomfattende distribusjonsnett ligger i stor grad fast, mens inntektene faller i takt med de fallende brevvolumene. Denne utviklingen medfører at det er behov for tilpasning av servicenivået i leveringsplikten.