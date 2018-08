Positive trafikktall: 70 prosent færre barn påkjørt ved skolen

– Vi er nede på en reduksjon på 70 prosent. Dette er veldig positivt, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen til NRK.

Forskere ved Transportøkonomisk institutt (TØI), har nylig laget en oversikt over personskadeulykker og dødsulykker for skolebarn.

Oversikten tar for seg ulykker for barn i 1. til 10. klasse på vei til eller fra skolen i årene 2007 til 2016, og viser positive endringer.

– I 2007 ble 331 barn skadd eller drept på vei til eller fra skolen. I 2016 var tallet nede på 94, sier Ranes.

Av disse ble to drept, 11 hard skadd og 81 lettere skadd.

Noen aktuelle funn fra TØIs oversikt Ekspandér faktaboks Det årlige antall skadde/drepte barn på veg til/fra skolen har gått ned med 70 prosent fra 331 i 2007 til 94 i 2016. Nedgangen er større enn blant alle skadde/drepte i personskadeulykker i denne perioden.

Det er langt flere gutter blant drepte barn på veg til/fra skolen (81%) enn blant alle skadde/drepte barn på veg til/fra skolen (53%)

Gjennomsnittsalderen til skadde/drepte barn på veg til/fra skolen er 11,5 år og har vært omtrent uendret over tid (20072016). Gjennomsnittsalderen blant de drepte er noe høyere, men dette kan skyldes 14-16 åringer som kan ha vært på andre reiser enn til eller fra skolen.

De aller fleste barn som omkom, var 10 år eller eldre, ett barn var åtte år og ingen var yngre.

Blant alle skadde/drepte var andelen fotgjengere nesten like høy som andelen syklister og bilpassasjerer, mens det blant de drepte kun var en relativt liten andel fotgjengere.

Blant dødsulykkene var det 11 hvor barn på veg til/fra skolen har vært aktiv trafikant (ikke passasjer). Blant disse var det litt over halvparten (seks ulykker) hvor barnet kan anses som den utløsende part ved at barnet ikke respekterte vikeplikten eller fordi det var eneulykker.

Utviklingen av antall skadde barn fra 1991 til 2016 tyder ikke på at innføringen av skolestart for femåringer har hatt noen merkbar effekt på antall skadde barn. Kilde: Transportøkonomisk institutt

Må fortsette med læring

Ranes forteller at de i løpet av de siste årene har blitt flinkere til å tilrettelegge for barna rundt skoleområdene.

– Mange kommuner har også tatt ansvar, siden det stort sett er kommunalt veinett rundt skolene. I tillegg er det bra fokus på opplæring, sier hun, og legger til at mange barn nå vet hvordan de skal oppføre seg i trafikken.

For å få enda lavere tall, understreker Ranes at de må fortsette med det samme fokuset på tilrettelegging.

POSITIVE TALL: Oversikten fra TØI viser en nedgang i antall skadde og drepte av barn i trafikken på 70 prosent, sier Ranes. Foto: Trond Lydersen / NRK

– Det er også opp til kommunene og skolene selv å gjøre de rette tingene. Vi i Statens vegvesen kan bidra med våre anbefalinger her, sier avdelingsdirektøren.

I tillegg oppfordrer hun til at barna selv må fortsette å lære om trafikkforhold.

– De må selv lære hvordan å oppføre seg trygt i trafikken. Det er stadig nye seksåringer som begynner på skolen, og vi må sørge for at disse gjennom skoleløpet får kunnskap og gode holdninger til trafikken, sier Ranes.

Anbefaler at foreldre ikke kjører barna

Noe Ranes påpeker som en reell utfordring, er mammaer og pappaer som kjører barna sine frem til skoleinngangen.

– Både vi og andre ønsker at færre skal kjøre skolebarna helt til døren. Hvis de må kjøre, eller at det er langt å gå, så kan de heller sette barna av på et trygt sted et stykke unna, sier hun.

OPPLÆRING: Ranes understreker at barn må fortsette å få god opplæring for hvordan å ferdes i trafikken. På denne måten kan tallene fortsette å gå ned. Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

– Er det godt tilrettelagt rundt skolen, kan barna heller gå det siste stykket selv, fortsetter Ranes.

På Vålerenga skole møter NRK mamma Torill Nysted. Hun synes ikke det er bilene som skaper mest hodebry for barna i trafikken.

– Vi ønsker ikke at syklister skal sykle gjennom skolen. Vi har hatt flere ulykker og mange nestenulykker, forteller hun.

Skolen skal ha satt opp bommer som har gjort problemet mindre.

– Det er blitt litt bedre, så jeg håper dette fortsetter utover høsten, sier Nysted.