Politiets teori: Sønn drept av faren i Elverum

«Ut ifra omstendighetene og funn på åstedet er politiets hovedteori om at det dreier seg om drap og selvdrap», skriver politiet i Innlandet i en pressemelding lørdag kveld.

Politiets teori er at det er en mann i 40-årene som har tatt livet av sin mindreårige sønn og deretter seg selv, heter det pressemeldingen.



– Vi vil fortsatt jobbe med denne saken for å få kartlagt alle forhold rundt dødsfallene, sier politiadvokat Kaja Løhren Borg i Innlandet politidistrikt.

To personer ble funnet døde i en bolig i Elverum fredag. Foto: BJØRN OPSAHL / NRK

De innledende tekniske undersøkelsene på stedet er ferdig.

Borg sier til NRK at politiet ikke ønsker å gå nærmere inn på dødsårsak eller hvem som meldte fra om saken til politiet.

Melding fredag

– Vi fikk melding ca. klokka 20.30 i går kveld om at det var funnet to døde personer på en privat bopel i Elverum, sa Borg til NRK tidligere lørdag.

Innlandet politidistrikt skrev i en pressemelding lørdag ettermiddag at det er en voksen og et barn som ble funnet døde.

Det er i dag gjort undersøkelser av lokale kriminalteknikere på stedet, og Kripos er koblet inn. Omstendighetene rundt dødsfallene er foreløpig ikke kjent, og pårørende er varslet.

Begge de døde er sendt til obduksjon. Den foreløpige obduksjonsrapporten er først ventet tirsdag.

Har opprettet kriseteam

Ordfører i Elverum, Erik Hanstad, sier til NRK at det er opprettet et psykososialt kriseteam og at de har vært i kontakt med de pårørende i dag.

– Jeg ble informert om dette sent i går kveld. Vi har hatt møter i dag og følger de rutiner som skal følges i en slik sak, sier Hanstad.