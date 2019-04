Politiet til Romania for å se på norsk tyvegods verdt millioner

Dette opplyser leder i Spesiell innsats-avdelingen i Oslo politidistrikt Tonje Reiten til NRK.

Onsdag dro hun sammen med et team fra politiets spesialgruppe til byen Tragoviste i Romania.

Har tatt 19 rumenere

Politiet kaller det en ny trend at østeuropeere kommer til Norge for å stjele verktøy fra byggeplasser. Siden i fjor høst har en avdeling i Oslo politidistrikt jobbet for å avsløre bandene.

De har tatt 19 rumenere allerede.

Ifølge politiet hadde de utenlandske tyveribandene tidligere større fokus på boligtyverier. Politiet forklarer at risikoen har vært liten for å bli tatt og straffeforfulgt etter tyveri fra byggeplasser.

Tonje Reiten er leder for en spesialavdeling innen politiet som siden i fjor høst har etterforsket tyveri fra byggeplasser i Norge. Foto: Nuno Duarte

– Vi bestemte oss for at vi skulle sette inn en større innsats for å ta de som står bak innbrudd og tyveri fra norske byggeplasser. Vi har også tidligere vært i Romania for å sjekke ut beslag gjort av rumensk politi, sier Reiten.

Milliontap for byggefirmaer

Det er flere rettssaker mot rumenske tyveribander som kommer opp i Oslo tingrett i løpet av våren.

Politet er forsiktige med å slå fast at alle som er tatt det siste halve året er ledd i en og samme organiserte virksomhet. De bekrefter imidlertid at i de etterforskede tilfellene har tyvene leid seg containere straks de ankommer Norge.

Så samles tyvegodset i de leide containerne før de i flere tilfeller kjører det til hjemlandet Romania.

Det presiseres at det også finnes mange etniske nordmenn som står bak tyverier fra byggeplasser.

Frode Antonsen er adm. dir. i selskapet Betonmast. Han sier bare de siste to årene har det forsvunnet verktøy for to millioner fra deres byggeplasser.

Entreprenørfirmaet Betonmast er det fjerde største selskapet innen byggevirksomhet i Norge. Administrerende direktør Frode Antonsen forteller at bare de siste to årene har de tapt nærmere to millioner kroner på verktøy som er stjålet fra byggeplasser.

Nytt sporingssystem

Siden antall tyverier ifølge politiet har eksplodert det siste halvåret er det også flere av entreprenørene som øker sikkerheten.

Vakthold kan leies inn, men er ofte svært kostbart. Det har dukket opp flere sporingssystemer som kan festes ubemerket på kostbart verktøy de siste årene.

– Vi har flere ganger opplevd at politiet har takket oss for at vi kan vise dem hvor verktøyet som er merket tar veien etter et tyveri, sier administrerende direktør Reinert Hersleth til NRK.

– Vi er ikke bare lei av det å miste kostbart verktøy, men dette forsinker oss også i byggeprosessen, sier han.

Dette beslaget ble gjort om bord i en trailer som var ment å kjøre tyvegodset til Romania. Foto: Politiet

Politiet etterforsker

Politiet forteller at de også begynte å etterforske noen av bandene etter at de rykket ut til alarmer som ble utløst på byggeplasser.

– Vi kom på sporet av tyvegodset som nå er funnet i byen Tragoviste via bilder på en mobiltelefon. Den tilhørte en person vi hadde tatt for tyverier fra norske byggeplasser, sier Tonje Reiten.

Politiet begynte i dag et to dagers besøk hos sine kolleger i Romania.

– To store lagre fulle av verktøy stjålet i Norge ble oppdaget i Tragoviste. Rumensk politi har beslaglagt store mengder verktøy og vi skal sjekke dette ut nå, sier Reiten.

