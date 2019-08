Litt etter klokken 18 lørdag ettermiddag pågrep politiet en mann i 30-årene de mener har skutt etter en person på gaten.

– Ting inne i leiligheten tyder på at det er brukt et skarpt skytevåpen. Vi har blant annet funnet tomhylser, sier operasjonsleder Gjermund Stokkeli til NRK.

Han kjenner ikke til om mannen er kjent fra tidligere saker.

– Per nå fremstår dette som tilfeldig. Vi har ingen opplysninger om at det er noen relasjon mellom fornærmede og mannen vi har pågrepet. Men det vil vi undersøke, sier Stokkeli.

I 18.30-tiden pågikk undersøkelsene i leiligheten. Politiet kikket blant annet i kjøleskap og sjekket lufteventiler i veggen.

Politiet har lørdag kveld fortsatt ikke funnet noe skytevåpen.

MANN PÅGREPET: Her tar politiet med seg personen de mener har avfyrt skudd i retning av en annen person på Grünerløkka i Oslo lørdag. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Uskadd

Den første meldingen kom til politiet klokken 17.08 lørdag ettermiddag.

– Meldingen gikk på at en person var pekt på med et skytevåpen av en annen person, og at det også skal ha vært avfyrt skudd. Vi har kontroll på melderen, og han fremstår som uskadd, sier operasjonsleder Stokkeli til NRK.

Etter det politiet kjenner til, skal det ha blitt avfyrt ett skudd.

LETER: Politiet lette etter en mulig gjerningsperson i Oslo etter at det kom melding om skudd på åpen gate. Foto: KRIMFOTO/Benjamin Bakken

Øyenvitne hørte smell

Et øyenvitne sier til NRK at det ble hørt et tydelig smell i området.

– Dette ser vi veldig alvorlig på. Hvis det viser seg at det er avfyrt skudd, er det veldig alvorlig, sier Stokkeli.